Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора

18 май 2026, 13:17
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е изписана от болница
Източник: БТА

И ранската носителка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади е била изписана от болница в Техеран след повече от две седмици, съобщиха днес нейни поддръжници, предаде Асошиейтед прес.

Те призоваха 54-годишната Мохамади да остане у дома, за да получава последващи медицински грижи и ежедневна физиотерапия.

Мохамади беше спешно преместена от затвора в болница в Северозападен Иран на 1 май, след като е загубила съзнание. Близо 10 дни по-късно тя беше освободена под гаранция и прехвърлена в болница в Техеран, където специалисти са я прегледали.

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора. През цялата си кариера на правозащитничка и адвокатка тя е била многократно лишавана от свобода. За последно Мохамади влезе в затвора през декември, когато беше арестувана в североизточния ирански град Машхад.

Семейството ѝ заяви, че здравословното ѝ състояние се е влошило в затвора, отчасти защото тя е била жестоко пребита по време на ареста си. През март тя е получила сърдечен удар и още преди лишаването ѝ от свобода е имала кръвен съсирек в белия дроб, който изисква лечение с разреждащи кръвта медикаменти и постоянно наблюдение.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Наргес Мохамади Нобелова награда за мир Иран Затвор Правозащитничка Здравословно състояние Болница Медицински грижи Изписване от болница Арест
Гълъб Донев: В бюджета ще има още едно перо - „Евровизия“ 2027

Ейса Гонсалес разкри щедрия подарък на Григор Димитров за годишнината им

Рокада във властта: Николай Шушков е новият шеф на Агенция „Митници“

Почина майката на бившата кметица на район Младост Десислава Иванчева, която лежа в затвора

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

И Mercedes влиза във военната индустрия

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Шефът на естонското разузнаване: Путин е изправен "пред много трудни избори" в Украйна

Хороскоп за края на май: Кои зодии ще целуне съдбата и за кого предстои обрат

UDIH демонстрира реални AI решения за комуналния сектор в партньорство с Фондация Konrad Adenauer, BESCO и Института за икономическа политика

Украйна заяви готовност за възстановяване на доверието с Унгария

Немислимото в Северна Корея: Пхенян се задръсти от коли, има криза за паркоместа

Беларус започна учения за използване на ядрено оръжие с участието на Русия

Прокуратурата разследва пенсионер, стрелял по деца от терасата си във Велико Търново

Иран отговори на новото предложение на САЩ за прекратяване на войната

Мисия „Евровизия": Готова ли е България за домакинството през 2027 г.?

Румен Радев назначи четирима нови заместник-министри в кабинета

Тръмп „взриви" мрежите с фалшива снимка на арестувано извънземно

Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре

Новата супердвойка: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън вече не се крият

Тайната на „Евровизия": Глобални продуцентски картели и лагери за хитове диктуват победителите

Казусът „Израел срещу Русия": „Евровизия" е изправена пред трудни въпроси относно участието на страните

Неловкият селфи момент на Илон Мъск с китайски милиардер в Пекин

