Немислимото в Северна Корея: Пхенян се задръсти от коли, има криза за паркоместа

О т глада до ядрената война, севернокорейците имаха за какво да се тревожат през годините. Сега социално издигащите се жители на Пхенян се сблъскват с по-прозаична грижа: намирането на паркомясто.

Столицата на Северна Корея преживява бум на леките автомобили, което създава задръствания за първи път и налага изграждането на нови паркинги и инфраструктура за зареждане на електромобили, за да се побере напливът от превозни средства, според трима скорошни посетители и сателитни изображения, прегледани от агенция Ройтерс (Reuters).

Това, че автомобилната култура изобщо процъфтява в една от най-тежко санкционираните и икономически неразвити страни в света, е достатъчно поразително. И все пак знаците са навсякъде. Пред няколко хотела в Пхенян автомобилите вече запълват паркоместата и се прехвърлят на съседните улици. Превозни средства обграждат боулинг залата „Gold Lane“ и пазара „Ракранг“ - крайградски център за хранителни стоки. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун кимна към тенденцията през април, като посети автосервизен център, където инспектира различни превозни средства, чиито марка и модел бяха набиващо се на очи скрити под сребрист плат.

Разрастващата се търговия с автомобили не се появява директно в официалната статистика, тъй като износът на коли за Северна Корея е забранен съгласно санкциите на ООН. Но доставките на свързани стоки като гуми, огледала и смазочни материали от Китай процъфтяват, показват китайските митнически данни, разкривайки нарастващо търсене на части и други стоки от първа необходимост, тъй като все повече севернокорейци се качват зад волана.

Бумът следва промените в севернокорейското законодателство, които формализираха частната собственост върху автомобили през последните две години, позволявайки на лицензирани шофьори да купуват по едно превозно средство на домакинство чрез държавно сертифицирани дилъри. Притежаванието на автомобил все още е предимно запазена територия за елита и предприемаческата класа, известна като „донджу“, казват анализатори.

Ройтерс си постави за цел да документира как новооткритата любов на Пхенян към автомобила трансформира града и ролята на Китай – най-големия износител на автомобили в света – за задоволяване на търсенето. Репортери изследваха десетки сателитни изображения и провериха съдържание в социалните медии, показващо засилен трафик и превозни средства от чуждестранни марки в Северна Корея, и разговаряха с повече от 10 източника, включително бизнесмени, дипломати и скорошни посетители на страната.

Питър Уорд, изследовател в Института Седжонг, независим мозъчен тръст в Сеул, каза, че автомобилната политика на Северна Корея е част от по-широк стремеж за поставяне на частната икономическа дейност под държавен контрол. Ким, каза той, е разрешил личната собственост върху автомобили, защото тя канализира потреблението през държавни фирми – коли, продавани от държавни дилъри, поддържани от държавни доставчици на услуги, зареждани на държавни бензиностанции.

„По този начин то стимулира потреблението и също така узаконява това, което преди беше разрастваща се търговия на черния пазар“, каза той пред Ройтерс.

Ентусиазмът на севернокорейците към шофирането преобразява нещо повече от облика на улиците в Пхенян. Някои анализатори казват, че това също така задълбочава зависимостта от Китай, основния търговски партньор на Северна Корея и източник на повечето превозни средства, които сега задръстват нейните пътища.

Китайското външно министерство заяви пред Ройтерс, че Китай и Северна Корея са приятелски съседи, които поддържат нормален търговски обмен. Министерството не се задейства директно по въпроса за потока от произведени в Китай превозни средства към Северна Корея, но каза, че Китай изисква от компаниите да се ангажират в търговия „законно и съобразно правилата“.

Посолството на Северна Корея в Пекин и нейната мисия към ООН в Ню Йорк не отговориха на въпросите относно скока в трафика и автомобилите в страната.

🇰🇵 Traffic jams are really becoming a common sight in North Korea.



Since the private car usage law was revised in 2025, traffic has increased and the roads have become much busier. https://t.co/7oipJxIuVY pic.twitter.com/DmYzNaTNpE — Sally Yin 🍒 (@JustCherry__) May 18, 2026

Жълти табели

Регистрационните табели в Пхенян традиционно бяха сини или черни, което показваше държавна или военна собственост. Но жълтите табели за частни автомобили стават повсеместни, казаха двама скорошни посетители пред Ройтерс.

Арам Пан, сингапурски фотограф, който поддържа профил в Instagram, фокусиран върху Северна Корея, каза, че е бил изумен да се окаже хванат в задръстване в Пхенян през октомври по време на 20-ото си посещение в страната. „Главните пътища се превърнаха в критични точки просто защото сега има твърде много коли. Определено видях над сто коли с жълти табели“, каза той. Повечето от колите, които Пан е видял, са били китайски марки.

Чуждестранен бизнесмен, който редовно посещава Северна Корея, каза, че паркирането в централната част на Пхенян е станало трудно, като много места се управляват неофициално от служители, които събират такси. През април държавните медии показаха Ким да обикаля нова болница, която имаше подземен паркинг – функция, която според бизнесмена е необичайна за столицата.

Инфраструктурата за електромобили е ограничена, но станции за зареждане на електрически таксита са започнали да се появяват, казаха бизнесменът и дипломат.

Не е ясно колко частни коли има по пътищата на Северна Корея. Но наскоро се появиха регистрационни табели с пет цифри. Едно видео и едно изображение, публикувани в китайските социални медии от март насам от чужденци в Северна Корея и проверени от Ройтерс, показват превозни средства с жълти табели и регистрационни номера в порядъка на 10 000.

Юнг Чанг-хюн, анализатор за Северна Корея и директор на мозъчния тръст Институт за корейски мир и икономика в Сеул, каза пред Ройтерс, че общият брой на частните автомобили в Северна Корея може да достигне повече от 20 000 през следващата година.

Пазар, подхранван от Китай

Санкциите на ООН срещу Северна Корея заради нейните ядрени и ракетни програми забраниха доставките на превозни средства за страната от декември 2017 г. Официално Китай е изнесъл само две превозни средства за Северна Корея миналата година, показват митническите данни, в сравнение с повече от 3200 в годината, в която забраната влезе в сила.

Но китайският износ на стоки, свързани с автомобили, за Северна Корея е нараснал рязко в сравнение с нивата отпреди пандемията. Доставките на нови гуми за леки автомобили нараснаха до близо 193 000 бройки през 2025 г., което е ръст от 88% спрямо средните нива отпреди COVID пандемията, докато износът на огледала за задно виждане се увеличи почти четирикратно. Доставките на смазочни масла и греси нараснаха с повече от 150%.

Автомобилите продължават да влизат в Северна Корея през неофициални канали по 1400-километровата граница с Китай, казаха много от източниците пред Ройтерс. Това се случва въпреки китайските репресии срещу контрабандата през последните месеци, според двама от хората.

🇰🇵 What cars do people drive in Pyongyang? Check this out, the parking area outside Rangnang Kumgang Patriotic Hall shopping mall. https://t.co/B5MwgaNSaW pic.twitter.com/2C0rO9CCJF — Sally Yin 🍒 (@JustCherry__) April 6, 2026

Лу Минг, дилър на употребявани автомобили в североизточната китайска провинция Дзилин, каза, че превозните средства, предназначени за Северна Корея, сменят собственика си многократно, преди да преминат границата, като малък брой опитни контрабандисти се занимават с крайната доставка. Лу каза, че някои от колите, които е продал, са се озовали в Северна Корея, но той не търгува директно с вносителите. Веднъж след като кола от неговия салон бъде продадена, той няма контрол върху нейната препродажба или крайния потребител, уточнява Лу.

Кадри и снимки, публикувани в социалните медии между края на 2024 г. и началото на 2026 г. от почти дузина жители и посетители на Пхенян и проверени от Ройтерс, показват превозни средства от чуждестранни марки в сервизен център и по градските улици. Сред колите има модели на китайските автомобилни производители Changan, Chery и Geely, както и европейски марки като BMW и Audi.

„В миналото можеше да се посочи конкретна марка“ като най-популярната в Северна Корея, каза Джоунг Юн-ли, изследовател в Корейския институт за национално обединение, мозъчен тръст, финансиран от правителството на Южна Корея. „Но наскоро разнообразието стана толкова голямо, че е трудно да се идентифицира една единствена доминираща“.

Цените варират от 5000 до 30 000 долара за всякакви нови и употребявани, бензинови и електрически модели, каза Джоунг, цитирайки информация от търговци в граничния регион. Тя сподели с Ройтерс снимки, които е направила от китайската страна миналата година, показващи повече от 30 превозни средства, паркирани по севернокорейската граница в град Хесан, един от няколкото входящи пункта.

От Audi и BMW заявиха пред Ройтерс, че нямат бизнес дейности в Северна Корея и че техните вносители и дилъри са договорно задължени да спазват санкциите. И двата германски автопроизводителя заявиха, че не са запознати техни превозни средства да се движат в Пхенян. От Audi добавиха, че нямат влияние върху употребяваните автомобили в частна собственост.

От Changan, Chery и Geely не отговориха на исканията за коментар относно присъствието на техните превозни средства в Северна Корея и стъпките, които предприемат, за да се придържат към санкциите.

По все по-оживените улици на Пхенян кумулативният ефект от всички внесени автомобили е невъзможно да бъде пропуснат. „Лудост е колко гъст стана трафикът“, каза чуждестранният бизнесмен. „Жълти табели има навсякъде“.