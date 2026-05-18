Украйна заяви готовност за възстановяване на доверието с Унгария

У крайна и Унгария се договориха да проведат консултации относно унгарското малцинство, заяви украинският външен министър, цитиран от Ройтерс и Укринформ.

Андрий Сибига съобщи днес, че през уикенда е провел „конструктивен и съдържателен“ разговор с унгарската си колежка Анита Орбан. Двамата са се договорили тази седмица да се проведе кръг от унгарско-украински консултации на експертно ниво, „за да бъдат намерени практически и устойчиви решения за унгарското малцинство в Закарпатска област“, каза Сибига.

„Готови сме да работим с новото унгарско правителство по всички въпроси от двустранния ни дневен ред, включително темата за националното малцинство, с цел възстановяване на доверието и добросъседските отношения между нашите страни“, написа Сибига в Екс.

По време на разговора с Анита Орбан Сибига е повдигнал въпроса за напредъка на Украйна по пътя към членство в ЕС и е потвърдил готовността на Киев да отвори преговорни клъстъри възможно най-скоро, отбелязва Укринформ.

На свой ред Анита Орбан съобщи във Фейсбук след разговора със Сибига, проведен през уикенда, че двете страни са назначили своите преговорни делегации, които ще проведат първите си консултации онлайн, предаде МТИ. По думите ѝ дискусиите могат да започнат още утре, което ще положи важна основа за бързо и успокояващо уреждане на въпросите, свързани с правата на малцинствата.

„Вярвам, че диалогът ще бъде конструктивен и продуктивен и че преговорите скоро ще доведат до осезаем напредък за унгарската общност в Закарпатието. Пожелавам на делегациите успех и ползотворна работа за постигането на тази цел“, каза Орбан.

Премиерът на Унгария Петер Мадяр пък заяви във Фейсбук преди заседание на унгарския кабинет в понеделник, че е информирал председателя на Европейския съвет Антонио Коща, „че сме започнали експертни преговори с Украйна относно бързи правни гаранции за правото на унгарското малцинство да използва майчиния си език, както и за образованието и културата“, предаде МТИ.

Според Мадяр, Коща му е казал, че „е подчертал ясно пред украинския президент Володимир Зеленски по време на разговори вчера, че всички по-нататъшни стъпки трябва да бъдат предшествани от зачитане на правата на унгарското малцинство в Украйна.