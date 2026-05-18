България

Задържаха близо 48 кг кокаин за 4.4 млн. евро на "Капитан Андреево"

Камионът пътува от Белгия през България за Турция

18 май 2026, 13:07
Източник: IStock

С лед сигнал на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) митнически служители на пункт „Капитан Андреево“ задържаха близо 48 кг кокаин на стойност над 4,4 млн. евро.  

На 15 май 2026 г., след получена оперативна информация от ДАНС, митническите служители извършват проверка на товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с датски транзитни номера, оставена на паркинг в граничния район. Камионът пътува от Белгия през България за Турция.

При проверката върху резервоара на влекача са открити четири сака, съдържащи общо 43 пакета с бяло прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест се установява, че веществото реагира на кокаин. Брутното тегло на задържания наркотик е 47,910 кг на стойност 4 409 278,92 евро по цени за нуждите на съдебната система.

Досъдебното производство е образувано от разследващ митнически инспектор и се води под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково.

Източник: БГНЕС    
Товарен камион 48 кг наркотик Наркотрафик ГКПП Капитан Андреево ДАНС Митнически служители Задържане на наркотици Кокаин Досъдебно производство
