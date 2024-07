Публикуваха скандалните документи по обвиненията срещу Джефри Епстийн

В понеделник следобед бяха публикувани над 150 страници от стенограми, свързани с разследването на Голямото жури от 2006 г. по обвиненията срещу Джефри Епстийн.

Окръжният съдия Луис Делгадо от 15-ия съдебен съд на Флорида нареди публикуването на документите - които са били запечатани в продължение на почти две десетилетия - след като губернаторът на Флорида Рон ДеСантис подписа през февруари законопроект, позволяващ стенограмите да бъдат публикувани на 1 юли или след това.

Jeffrey Epstein 2006 grand jury documents are public. Read for yourself what happened https://t.co/RK1Sn6PZzo — The Palm Beach Post (@pbpost) July 1, 2024

Епстийн, милионер и финансист, който през 2019 г. беше обвинен в сексуален трафик на непълнолетни във Флорида и Ню Йорк, почина на 66-годишна възраст, докато беше в килия на нюйоркски затвор в очакване на съдебен процес.

Документите, публикувани в понеделник, се отнасят до разследване на обвиненията в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнасилване, отправени срещу Епстийн през 2006 г. в Южна Флорида. През 2008 г. адвокатите на обвиняемия сключиха споразумение с федералните прокурори, което позволи на Епстийн да се признае за виновен по щатските обвинения за склоняване на лице под 18 години към проституция и склоняване към проституция, което му помогна да избегне по-тежките федерални обвинения.

По това време Епстийн, чието нетно състояние някога се оценяваше на близо 600 млн. долара, беше осъден на 18 месеца, а сделката за признаване на вина беше критикувана като твърде снизходителна. Секретарят на окръг Палм Бийч Джоузеф Абруцо заяви в изявление, че публикуването на документите на голямото жури помага "да се осигури прозрачност за хората от окръг Палм Бийч, на които служим всеки ден, и за международната общност, която следи отблизо случая "Епстийн".

"Надяваме се, че публикуването на тези документи ще даде спокойствие на нашата общност и ще осигури на жертвите на Джефри Епстийн края, който те заслужават", добави Абруцо.

THIS IS INFURIATING! “Jeffrey Epstein secret transcripts: Victim was asked, Do you know 'you committed a crime?'”https://t.co/x3Lwiyx0FP — SOSCSA.org (@SOSCSAorg) July 1, 2024

Какво се съдържа в документите

Пътят към разсекретяването на документите на голямото жури започна през 2019 г., когато The Palm Beach Post подаде молба за предоставяне на информацията. Съгласно закона на Флорида 905.27 обаче съдът не е имал право да разкрие материалите, според заповедта на Делгадо.

По-късно офисът на Абруцо се бори за изменение на щатския закон, което да позволи документите да бъдат публикувани. Този законопроект, HB 117, беше подписан от ДеСантис през февруари. Както пише Делгадо, законопроектът "значително променя определението за "подпомагане на правосъдието", за да включи изрично подпомагането на обществения интерес". Миналия месец "Пост" подаде молба за преразглеждане на първоначалното си искане, след като изменението влезе в сила на 1 юли.

"Съдът констатира, че искането е свързано с въпрос от обществен интерес", се казва в заповедта от понеделник.

"В продължение на почти 20 години историята за това как Джефри Епстийн е станал жертва на някои от най-уязвимите хора в окръг Палм Бийч е била обект на много гняв и понякога е влошавала общественото възприятие за системата на наказателното правосъдие" - добави Делгадо.

Jeffrey Epstein grand jury documents released by Florida judge https://t.co/LkSHD3h6f2 — Mar🐳 (@yubartina) July 2, 2024

Съдията пише, че свидетелските показания, включени в съдебните документи, "се отнасят до дейности, вариращи от грубо неприемливи до изнасилване - цялото въпросно поведение е сексуално отклоняващо се, отвратително и престъпно. Подробностите в протокола ще възмутят порядъчните хора"

Документите разкриват също така, че Епстийн "е използвал деца, за да намери още жертви", според заповедта на Делгадо, който пише, че "някои от децата са знаели вида на хората, на които могат да бъдат изложени, и печалната слава на такива "известни" хора".

Как стои въпросът с Епстийн

След смъртта на Епстийн бяха публикувани на няколко етапа документи, които са свързани с обвиненията в сексуално насилие. През януари бяха разсекретени стотици страници по вече приключило дело, заведено от Вирджиния Джуфре, която през 2015 г. съди Гислайн Максуел, обвинявайки Максуел, че я е примамила на 17-годишна възраст да работи като "масажистка" за Епстийн. Джуфре твърди, че е била сексуално малтретирана от Епстийн и няколко други мъже от неговия социален кръг.

Както съобщава Асошиейтед прес (АП), от 2019 г. насам са публикувани няколко хиляди документа, свързани със съдебния процес на Джуфре. Максуел, бившата приятелка и управителка на дома на Епстийн, е осъдена на 20 години затвор през 2022 г., след като е призната за виновна за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заговор и транспортиране на непълнолетно лице за незаконна сексуална дейност.

BREAKING: Bombshell Epstein Documents Unsealed After 16 Years



A Florida judge unexpectedly released the transcripts of a 2006 grand jury investigation into Jeffrey Epstein on Monday afternoon. The transcripts delve intohttps://t.co/rI6Z4gvKun — whiteaglesoring (@whiteaglesoarng) July 2, 2024

В документите са споменати няколко известни лица, включително бившият президент Доналд Тръмп и основателят на Victoria's Secret Лесли Уекснър, въпреки че посочването им не означава непременно, че лицата са обвинени в неправомерни действия.

Обвинения са отправени към принц Андрю, за когото Джуфре твърди, че е правил секс с нея многократно, когато е била на 17 години. През 2022 г. между Андрю и Джуфре е уредено съдебно дело, без да се стига до съдебен процес, а британското кралско семейство отрича да се е срещало с нея.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase