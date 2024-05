Столтенберг: Подкрепата на Китай за Русия е от решаващо значение за хода на войната

К итайската подкрепа за Москва е решаващ фактор за руската война срещу Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, цитиран от ДПА.

"Китай заявява, че иска да поддържа добри отношения със Запада. В същото време обаче Пекин подклажда войната в Европа. Не може да има и двете неща", заяви Столтенберг пред германския в. "Велт ам зонтаг".

