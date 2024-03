Зеленски благодари на Ердоган за "надеждната подкрепа" за Украйна

"Благодарен съм на Турция за нейната надеждна подкрепа за Украйна", заяви украинският президент Володимир Зеленски след срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Двамата разговаряха при закрити врата в замъка Долмабахче в Истанбул.

"И двете ни страни, целият регион и световната продоволствена сигурност изискват безусловна сигурност на корабоплаването в Черно море. Можем да постигнем това, като работим заедно", каза още Зеленски.

