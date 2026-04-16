Войната в Украйна - нови въздушни удари с цивилни жертви

Р усия и Украйна си размениха смъртоносни въздушни удари през нощта срещу 15 и 16 април, при които има загинали и ранени цивилни, включително деца, съобщават международните агенции и местните власти.

Деца сред жертвите при удар в руския Краснодарски край

Две деца - на 5 и 14 години - загинаха в руския Краснодарски край при украинско нападение с дронове, съобщи областният губернатор Вениамин Кондратиев, цитиран от Франс прес.

По думите му атаката е засегнала жилищни сгради в град Туапсе. Двама възрастни също са ранени и са получили медицинска помощ.

Губернаторът определи нападението като „терористична атака“ и изрази съболезнования към семействата на жертвите, като добави, че местните власти са разпоредили подкрепа за пострадалите.

Russian air attacks on Ukraine kill three people, including a 12-year-old child in Kiev, the local authorities say, while Russia's officials report the killing of two children in a Ukrainian attack in the country's southern Krasnodar Krai https://t.co/QwOJP6Jy3Y — TRT World (@trtworld) April 16, 2026

Жертви и ранени при руски удари в Киев и други украински градове

Руски сили са нанесли ракетни и дронови удари по украинската столица Киев и други градове в ранните часове на деня, при което са загинали най-малко трима души, сред които 12-годишно дете, съобщават местните власти, цитирани от Ройтерс и Франс прес.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в столицата са загинали 12-годишно момче и 35-годишна жена. По думите му най-малко десет души са ранени, а шестима са настанени в болница.

Началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко уточни, че броят на ранените в Киев достига 18 души, включително деца.

Спасителни операции са проведени в няколко района на града, включително Подилския, където се е срутил етаж от частна жилищна сграда, а дете е било извадено изпод развалините.

Удари са засегнали и други украински градове. В Днепър един човек е загинал, съобщи началникът на областната военна администрация Олександър Ганжа. В Одеса и Днепропетровска област има най-малко по петима ранени, по данни на местните власти.

По-рано беше съобщено и за пострадали в Харков, където са ранени най-малко двама души, а са нанесени щети по газопровод. Кметът Игор Терехов уточни, че един от дроновете е ударил близо до жилищна сграда.

Руски атаки в Украйна: 5 убити, десетки ранени, включително деца

Нови удари по Одеса и щети в града

Одеса е била подложена на нова атака същата нощ, като е имало силни взривове в централните части на града.

Местните власти съобщават за най-малко петима ранени, а ударната вълна е изпочупила прозорци в Приморски район. Жителите са били призовани да се укрият в бомбоубежища.

Спасителни екипи продължават работа на място, като се разчистват последиците от ударите.

Дете загина при масирана руска атака срещу Одеса

Българска делегация е била в Одеса по време на атаките

В Одеса по време на атаката е присъствала българска делегация, включваща генералния директор на БТА Кирил Вълчев, ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Георги Вълчев и изпълнителния директор на „Музикаутор“ Иван Димитров.

Делегацията е участвала в откриването на паметна плоча на българския възрожденски поет Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария - неговото бивше учебно заведение. В церемонията е участвал и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов.

Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души, като значителна част от нея живее в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.