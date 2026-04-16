Изтича срокът за разкриване на изборни секции в болници и затвори преди вота на 19 април

С рокът, в който ръководителите на лечебни заведения и институции за предоставяне на социални услуги могат да образуват избирателни секции в тях, изтича днес. Това се посочва в приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма за вота на 19 април.

Днес е крайният срок, в който ръководителите на лечебни заведения, домове за възрастни хора или други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и капитаните на плавателните съдове под българско знаме могат да образуват избирателни секции и да съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от десет избиратели. Ръководителите следва да уведомяват и общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес.

ЦИК обяви важен срок за вота на 19 април

Отново до днес ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода" и за задържане могат да образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от десет избиратели. Те също следва да уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.