Дойде ли краят на "дубайската мечта"?

Лукс, слънце, сигурност - дълго време Дубай бе именно това. Но войната в Иран промени всичко и мнозина се питат - дойде ли краят на илюзията?

15 април 2026, 12:35
Р едица публикации вече предричат "края на дубайската мечта". Години наред емирството бе убежище за богати чужденци - без данъци, луксозно, безопасно и пълна противоположност на напрегнатата обстановка в региона като цяло. Войната в Иран обаче промени това, съобщи Deutsche Welle.

Част от проблемите на "дубайската мечта" се дължи и на репресиите от страна на властите в ОАЕ: инфлуенсъри и други чужденци бяха арестувани по обвинения, че са разпространявали онлайн кадри от разрушенията, нанесени от иранските нападения. Базираната в Дубай организация "Detained in Dubai" изчислява, че над сто души, сред които и европейски граждани, са били задържани за нарушаване на законите за сигурност. Ако бъдат осъдени, те ще трябва да платят сериозни глоби или дори да лежат в затвора.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщава, че Иран е изстрелял над 2200 дрона и над 500 балистични ракети срещу страната. Някои нападения нанесоха щети на дубайското летище, както и на жилищни сгради и хотели. В същото време обаче властите искат да внушат, че всичко е наред. Високопоставени личности в Дубай посещават моловете, компаниите работят, а държавните медии и влиятелни инфлуенсъри разпространяват едно основно послание: "Животът продължава, в Дубай е безопасно".

Жива ли е "дубайската мечта"?

Дубай определено понесе сериозни икономически щети. Емирството е второто по големина от седемте, но 96 процента от петролните запаси са в Абу Даби. Икономиката на Дубай пък зависи в голяма степен от други сектори - туризъм, финансови услуги, технологии, недвижими имоти, логистика. В Дубай живеят около 3,8 милиона души, от които едва десет процента са местни. Ръстът на населението е основно от имиграция - работници, инвеститори и туристи. "Имигрантите са в центъра на икономическото развитие", констатира анализ на Института на арабските държави от Залива от 2021 година.

Точни изчисления за това колко чужденци са напуснали Дубай от началото на войната в Иран няма, но най-вероятно става дума за десетки хиляди. Туризмът също се срина - източници от бранша говорят за спад с до 80 на сто. Резервациите в хотелите са намалели драстично, а и други сектори са засегнати - борсата регистрира загуби, финансовите компании са оставили служителите си да работят от вкъщи, а някои дори са евакуирани. Цените на недвижимите имоти спаднаха, а потенциалните купувачи започнаха да се отказват.

Правителството се опитва да удържи отлива

Властите в Дубай правят опити да контролират кризата. Пакет от мерки на обща стойност около 272 милиона долара има за цел да стабилизира икономиката. Той включва отлагане на плащането на държавни такси, например в туристическия сектор, както и митнически облекчения. Освен това са разработени програми за съживяване на туризма след войната. Властите обмислят и облекчаване на данъчните и имиграционните разпоредби за чужденци, с цел да привлекат жители, които да се завърнат в страната, пишат медиите. "Дубай беше едно от първите правителства, които предприеха конкретни мерки за икономиката", казва Роберт Могелницки от Института на арабските държави от Залива.

Много експерти все още виждат добри шансове за възстановяване на Дубай. "Икономиката на Дубай беше силно засегната, но връщането към нормалното състояние е възможно", казва Могелницки. "Напълно възможно е Дубай да се адаптира в рамките на нов регионален ред."

Карън Йънг от Колумбийския университет също е оптимистка: "Дубай ще остане регионален център. Той е символ на икономическа свобода, лукс и надеждни държавни структури - нещо, което много хора в региона нямат в родните си страни". Икономистът Мартин Хенкелман изразява подобно мнение: "Основните предимства на ОАЕ остават непокътнати. Дори в светлината на настоящите предизвикателства ОАЕ е в идеална позиция да се възстанови бързо и да продължи своята траектория на растеж". Това обаче зависи от бързото приключване на конфликта.

Мечта на пауза?

Един от основните индикатори потвърждава тази оценка: индексът на мениджърите по доставките (PMI) за ОАЕ спадна през март от 54,6 на 53,2 пункта, но остава над прага на растежа от 50.

"Частният сектор, който не е свързан с петрола, беше забавен от войната”, обяснянява икономистът от S&P Дейвид Оуен. "В същото време обаче поръчките на много компании останаха стабилни, а производството продължи да расте." Но освен измеримите икономически щети има и нематериални загуби: увреждане на репутацията, причинено от кадрите на горящи луксозни хотели и съобщенията за арести в една авторитарна държава. Те биха могли да имат по-дълготрайно въздействие.

За Дубай рискът е по-голям от краткосрочните икономически показатели. Става въпрос за основното послание, което подхрани възхода на емирството: стабилност в един често нестабилен регион. От това зависи дали "дубайската мечта” ще се завърне - или завинаги ще загуби своята привлекателност.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Дубайска мечта Война в Иран Икономически щети Спад на туризма Недвижими имоти Арести в Дубай Правителствени мерки Отлив на чужденци Загуба на репутация Регионална нестабилност
