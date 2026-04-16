Тръмп публикува ново AI изображение, на което е прегърнат от Исус

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в сряда изображение, на което е показан как Исус го прегръща, докато продължава словесният конфликт между неговата администрация и папата, пише Reuters .

Изображението, споделено повторно в профила на Тръмп в социалната мрежа Truth Social, показва президента със затворени очи, докато той и Исус са изобразени с докосващи се чела. Тръмп стои зад микрофон, а зад него се вижда американското знаме. Първоначалната публикация е съдържала надпис: "Бог може би играе своя коз (Trump card)!"

Към повторната публикация Тръмп добавя собствен коментар: "Радикалните леви лунатици може и да не харесат това, но според мен е доста хубаво!!!"

По-рано през седмицата Тръмп публикува друго изображение, в което е представен като фигура, наподобяваща Исус. Постът предизвика широко възмущение и впоследствие беше изтрит.

🇺🇸 Trump posted an AI image of himself as Jesus Christ.



Then deleted it.



Then said it was a doctor.



Then Vance said it was just a joke.



Three explanations in 24 hours for a post that no longer exists.



Might go down as the strangest thing he's ever posted, and we'll… https://t.co/Kl69Sxm0tX pic.twitter.com/orPMlgFhlq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 13, 2026

Тръмп, който не посещава редовно църква, разчита на значителна подкрепа от християнски избиратели, включително католици. В същото време той е в конфликт с папа Лъв XIV - първия папа, роден в САЩ, който открито критикува войната, започнала след американско-израелски удари срещу Иран.

Тръмп повтори критиките си към религиозния лидер във вторник вечер. В отделна публикация в Truth Social той призова "някой да информира папа Лъв" за убийствата на протестиращи в Иран и заяви, че "Иран да има ядрена бомба е абсолютно неприемливо".

В същата вечер вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който приема католицизма през 2019 г., заяви, че папата греши, когато казва, че учениците на Христос "никога не са на страната на онези, които някога са носили меч, а днес хвърлят бомби". Според Ванс "е много важно папата да бъде внимателен, когато говори по богословски въпроси".

Папа Лъв отговори на предишните атаки на Тръмп, заявявайки, че "няма страх" от неговата администрация и ще продължи да изразява позициите си. В силна реч в понеделник в Алжир той осъди "неоколониалните" световни сили, които според него нарушават международното право, без да посочва конкретни държави.

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

По-сдържана реакция

Реакциите в интернет на новата публикация на Тръмп са по-сдържани в сравнение с възмущението, предизвикано от предишното изображение с Исус.

Въпреки това влиятелни фигури с връзки към политиката и католицизма продължават да коментират конфликта между администрацията и папата.

В сряда сутринта американската организация "Колумбови рицари", най-голямото католическо братство в света, публикува в X изявление на своя върховен рицар Патрик Кели в защита на папата.

В него се казва: "Папа Лъв XIV последователно призовава за мир, диалог и сдържаност в свят, белязан от война и страдание. Думите на Светия отец не са политически лозунги, те са отражение на самото Евангелие."

Председателят на Камарата на представителите, републиканецът Майк Джонсън, заяви на пресконференция, че критики към папата са очаквани, след като той е навлязъл в "политическа територия".

Джонсън каза, че е бил "леко изненадан" от думите на папата, че "онези, които водят война, не се вслушват в молитвите".

Той добави: "Става дума за добре установена християнска доктрина, така наречената теория за справедливата война."

Според Джонсън папа Лъв е имал предвид проповед от 29 март на площад "Свети Петър", в която папата цитира библейски текст: "Исус не слуша молитвите на онези, които водят война, а ги отхвърля, казвайки: Дори да се молите много, няма да ви чуя: ръцете ви са пълни с кръв."