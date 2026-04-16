Свят

Тръмп публикува ново AI изображение, на което е прегърнат от Исус

Това се случва на фона на продължаващото напрежение с папата

16 април 2026, 07:47
Тръмп публикува ново AI изображение, на което е прегърнат от Исус
Източник: gettyimages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в сряда изображение, на което е показан как Исус го прегръща, докато продължава словесният конфликт между неговата администрация и папата, пише Reuters.

Изображението, споделено повторно в профила на Тръмп в социалната мрежа Truth Social, показва президента със затворени очи, докато той и Исус са изобразени с докосващи се чела. Тръмп стои зад микрофон, а зад него се вижда американското знаме. Първоначалната публикация е съдържала надпис: "Бог може би играе своя коз (Trump card)!"

Към повторната публикация Тръмп добавя собствен коментар: "Радикалните леви лунатици може и да не харесат това, но според мен е доста хубаво!!!"

По-рано през седмицата Тръмп публикува друго изображение, в което е представен като фигура, наподобяваща Исус. Постът предизвика широко възмущение и впоследствие беше изтрит.

Тръмп, който не посещава редовно църква, разчита на значителна подкрепа от християнски избиратели, включително католици. В същото време той е в конфликт с папа Лъв XIV - първия папа, роден в САЩ, който открито критикува войната, започнала след американско-израелски удари срещу Иран.

Тръмп повтори критиките си към религиозния лидер във вторник вечер. В отделна публикация в Truth Social той призова "някой да информира папа Лъв" за убийствата на протестиращи в Иран и заяви, че "Иран да има ядрена бомба е абсолютно неприемливо".

В същата вечер вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който приема католицизма през 2019 г., заяви, че папата греши, когато казва, че учениците на Христос "никога не са на страната на онези, които някога са носили меч, а днес хвърлят бомби". Според Ванс "е много важно папата да бъде внимателен, когато говори по богословски въпроси".

Папа Лъв отговори на предишните атаки на Тръмп, заявявайки, че "няма страх" от неговата администрация и ще продължи да изразява позициите си. В силна реч в понеделник в Алжир той осъди "неоколониалните" световни сили, които според него нарушават международното право, без да посочва конкретни държави.

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

  • По-сдържана реакция

Реакциите в интернет на новата публикация на Тръмп са по-сдържани в сравнение с възмущението, предизвикано от предишното изображение с Исус.

Въпреки това влиятелни фигури с връзки към политиката и католицизма продължават да коментират конфликта между администрацията и папата.

В сряда сутринта американската организация "Колумбови рицари", най-голямото католическо братство в света, публикува в X изявление на своя върховен рицар Патрик Кели в защита на папата.

В него се казва: "Папа Лъв XIV последователно призовава за мир, диалог и сдържаност в свят, белязан от война и страдание. Думите на Светия отец не са политически лозунги, те са отражение на самото Евангелие."

Председателят на Камарата на представителите, републиканецът Майк Джонсън, заяви на пресконференция, че критики към папата са очаквани, след като той е навлязъл в "политическа територия".

Джонсън каза, че е бил "леко изненадан" от думите на папата, че "онези, които водят война, не се вслушват в молитвите".

Той добави: "Става дума за добре установена християнска доктрина, така наречената теория за справедливата война."

Според Джонсън папа Лъв е имал предвид проповед от 29 март на площад "Свети Петър", в която папата цитира библейски текст: "Исус не слуша молитвите на онези, които водят война, а ги отхвърля, казвайки: Дори да се молите много, няма да ви чуя: ръцете ви са пълни с кръв."

Източник: Reuters     
Доналд Тръмп Папа Лъв XIV Тръмп и Исус Словесен конфликт Религиозна подкрепа Война в Иран Католицизъм Truth Social Политическа територия Теория за справедливата война
По темата

Кремъл: Москва предложи да съхранява иранския уран, но САЩ отказаха

Кремъл: Москва предложи да съхранява иранския уран, но САЩ отказаха

Светли четвъртък е! Ето кой има имен ден днес...

Светли четвъртък е! Ето кой има имен ден днес...

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Шефът на Ford призова да не се допускат китайски коли в САЩ

Шефът на Ford призова да не се допускат китайски коли в САЩ

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 12 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 9 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 10 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 11 часа
Българка с коментар след вота в Унгария: Има страх, има тревога, но има и нови надежди

Българка с коментар след вота в Унгария: Има страх, има тревога, но има и нови надежди

Свят Преди 6 минути

Eлена Батинкова-Ковач смята, че хората не бива да се притесняват от промяната, а да я приемат като възможност

<p>Войната в Украйна - нови въздушни удари с цивилни жертви (ОБЗОР)</p>

Войната в Украйна - нови въздушни удари с цивилни жертви

Свят Преди 25 минути

Сред пострадалите има деца, съобщават международни агенции и местни власти

Изтича срокът за разкриване на изборни секции в болници и затвори преди вота на 19 април

Изтича срокът за разкриване на изборни секции в болници и затвори преди вота на 19 април

Парламентарни избори Преди 1 час

ЦИК определи днешния ден като краен за образуване на секции при минимум 10 избиратели

5 породи кучета, които приличат на лъвове

5 породи кучета, които приличат на лъвове

Любопитно Преди 1 час

Ето защо всички са обсебени от тях

<p>Експерт разкри &quot;скритото&nbsp;оръжие&quot;&nbsp;в привличането на&nbsp;мъже</p>

Червеното вече не е най-сексапилният цвят - ето какво привлича мъжете

Любопитно Преди 1 час

Променя се „играта“ в срещите, казва експерт

Учени разкриха как стрестът уврежда ДНК-то

Учени разкриха как стрестът уврежда ДНК-то

Любопитно Преди 2 часа

Стресът не е само свързан с емоциите - той е и свързан с физическото здраве

Новият тренд: Яйчено кафе - кулинарен хит или риск за здравето: Какво трябва да знаем

Новият тренд: Яйчено кафе - кулинарен хит или риск за здравето: Какво трябва да знаем

Любопитно Преди 2 часа

Яйчното кафе е напитка, която съчетава силно кафе със смес от яйчен жълтък

Накратко: Черна или червена карта - лотарията в Тайланд, която решава съдби за секунди

Накратко: Черна или червена карта - лотарията в Тайланд, която решава съдби за секунди

Свят Преди 2 часа

В Тайланд съдбата на хиляди млади мъже зависи от един буркан. Изтегляш черна карта и си свободен, изтегляш червена – отиваш в армията. Вижте напрегнатата военна лотария, в която радостта и шокът се срещат в един единствен момент на избор

,

От "невероятна" до "неприемлива": Тръмп срещу Мелони

Свят Преди 2 часа

Тръмп нападна папа Лъв XIV заради опозицията му на всички войни. Джорджа Мелони защити папата, а това очаквано разгневи Тръмп

Жена разкри единственият симптом на мозъчен тумор, скрит в изкуствените ѝ мигли

Жена разкри единственият симптом на мозъчен тумор, скрит в изкуствените ѝ мигли

Любопитно Преди 2 часа

Британката твърди, че е открила симптома случайно

Слънчево време и до 21 градуса ни очакват в четвъртък

Слънчево време и до 21 градуса ни очакват в четвъртък

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Стефан се сбогува с Hell’s Kitchen

Стефан се сбогува с Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Той е следващият ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Как беше победен Виктор Орбан

Как беше победен Виктор Орбан

Свят Преди 10 часа

Орбан се оказа жертва на собственото си творение

Молдова окончателно къса с наследството на Русия

Молдова окончателно къса с наследството на Русия

Свят Преди 11 часа

Молдова окончателно ще напусне ОНД на 8 април 2027 г.

Зеленски пристигна в Рим и поиска ракети за отбрана

Зеленски пристигна в Рим и поиска ракети за отбрана

Свят Преди 12 часа

Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

България Преди 12 часа

В Пловдив заловиха най-голямата сума за купуване на гласове до този момент - 90 000 евро

Всичко от днес

Трябва ли ми котешка вратичка

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 16 април, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 16 април, четвъртък

Edna.bg

Всяка грешка може да струва скъпо в реваншите от 1/4-финалите в Лига Европа

Gong.bg

Четири вълнуващи срещи дават старт на кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Захлаждане в последните дни на април

Nova.bg

Как Пакистан се превърна в неочакван мост между Съединените щати и Иран

Nova.bg