България

МО: Полски военни и техника преминават транзитно през България за мисия на НАТО в Косово

Ротацията на контингента на KFOR ще се извърши до 22 април с ескорт от Военна полиция

16 април 2026, 06:43
Източник: БТА

П ланирана ротация на личен състав и военна техника на въоръжените сили на Полша, които участват в стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), ще бъде извършена в периода от днес до 22 април (сряда), съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Военната техника и военнослужещите ще преминат през територията на България, като автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

От Министерството на отбраната съобщиха през последните дни и за други придвижвания на военнослужещи и военна техника във връзка с учения или приключване на такива.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Ротация на военни Военна техника Полша НАТО KFOR Косово България Министерство на отбраната Военна полиция Придвижване на войски Военни учения
