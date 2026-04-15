САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

В ашингтон не планира да удължи временната дерогация от санкциите, която позволяваше продажбата на руски петрол, вече намиращ се в морето, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Няма да подновим общия лиценз за руския петрол“, каза той по време на пресконференция, ден след като Министерството на финансите съобщи, че няма да поднови и подобното облекчение за иранския петрол.

И двете мерки имаха за цел да смекчат глобалните сътресения в петролните доставки, причинени от войната между Съединените щати и Израел срещу Иран и блокирането на Ормузкия проток.

Същевременно говорителката на Белия дом Каролайн Левит съобщи, че Съединените щати обсъждат провеждането на втори кръг мирни преговори с Иран в Пакистан и са оптимистично настроени за постигане на споразумение.

„Водят се преговори и сме оптимисти относно перспективите за постигане на сделка“, каза Левит пред репортери, като добави, че по-нататъшните преговори „много вероятно“ ще се проведат в Исламабад.