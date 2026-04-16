5 породи кучета, които приличат на лъвове

16 април 2026, 06:32
А ко някога сте превъртали социалните мрежи и сте се зачудили дали каишката на куче не е случайно закачена за праисторически хищник в градски парк, вероятно сте попадали на т.нар. „лъвски кучета“.

Тук не говорим за обикновен голдън ретривър. Става дума за породи, които през вековете са еволюирали или са били умишлено подстригвани така, че да наподобяват „краля на джунглата“. С масивни гриви, плътна козина и царствена осанка те изглеждат така, сякаш са излезли директно от саваната.

  • Тибетски мастиф

Ако едно куче може да бъде природно явление, това е тибетският мастиф. Първоначално развъждан за защита на добитък от снежни леопарди и вълци, той има огромна грива, която не е просто за красота - тя служи като естествена защита за гърлото при атака. Масивната козина и тежкото телосложение създават силует, почти неразличим от този на мъжки лъв в здрач. Освен външността, породата е известна и с благородния си, сдържан характер, често наблюдавайки „своята територия“ с тиха бдителност.

  • Чау-чау

Чау-чау е може би най-емблематичният „лъв“ в кучешкия свят. Произхожда от древен Китай, където е използван като ловно и храмово куче. Дълбоко разположените очи и гънките по лицето му придават вечно „намръщено“ изражение, което внушава респект. Плътната, пухкава грива обгръща широката му глава и допълва лъвския облик. Допълнителна екзотика добавя и синьо-черният му език - рядка характеристика, която засилва мистичната му аура.

  • Леонбергер

Леонбергерът е едра и впечатляваща порода със златисто до червеникаво оцветяване и характерна черна маска на муцуната, която му придава лъвоподобен вид. Въпреки внушителния си размер и мощна физика, тези кучета са известни като „нежни гиганти“. Те са спокойни, приятелски настроени и силно привързани към семейството си.

  • Льовхен (малкият лъв)

Не се заблуждавайте от размера - льовхенът, чието име буквално означава „малък лъв“ на немски, има самочувствието на много по-едър хищник. В продължение на векове е бил любимец на европейската аристокрация. Външният му вид се оформя чрез традиционна „лъвска прическа“, при която задната част на тялото се подстригва, а около главата и гърдите остава богата грива. С пухкава опашка и горда походка, той изглежда като оживял хералдически лъв.

  • Родезийски риджбек

Риджбекът е единствената порода в списъка без истинска грива, но компенсира с друга уникална черта - гребен от косми по гърба, растящ в обратна посока. Развъждан в Южна Африка, той е бил използван за проследяване и задържане на лъвове в дивата природа, разчитайки на издръжливост, бързина и смелост. Атлетичното му тяло и пясъчно-златистата козина го сливат с африканския пейзаж и му придават суров, див вид.

Да имаш куче, което прилича на лъв, не означава само впечатляващи снимки. Повечето от тези породи - особено мастифите и чау-чау - изискват сериозна подготовка, постоянна грижа и интензивна поддръжка на козината. Ако не сте готови за ежедневно разресване и големи количества косми, вероятно по-добрият вариант е просто да посетите зоопарка.

МО: Полски военни и техника преминават транзитно през България за мисия на НАТО в Косово

Жена разкри единственият симптом на мозъчен тумор, скрит в изкуствените ѝ мигли

Слънчево време и до 21 градуса ни очакват в четвъртък

Кремъл: Москва предложи да съхранява иранския уран, но САЩ отказаха

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена"

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Министерският съвет обсъжда Национална програма за превенция на туберкулозата

Сред мерките са ранна диагностика, скрининг и повишена информираност сред населението

Изтича срокът за разкриване на изборни секции в болници и затвори преди вота на 19 април

ЦИК определи днешния ден като краен за образуване на секции при минимум 10 избиратели

Накратко: Черна или червена карта - лотарията в Тайланд, която решава съдби за секунди

В Тайланд съдбата на хиляди млади мъже зависи от един буркан. Изтегляш черна карта и си свободен, изтегляш червена – отиваш в армията. Вижте напрегнатата военна лотария, в която радостта и шокът се срещат в един единствен момент на избор

От "невероятна" до "неприемлива": Тръмп срещу Мелони

Тръмп нападна папа Лъв XIV заради опозицията му на всички войни. Джорджа Мелони защити папата, а това очаквано разгневи Тръмп

Стефан се сбогува с Hell's Kitchen

Той е следващият ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Как беше победен Виктор Орбан

Орбан се оказа жертва на собственото си творение

Молдова окончателно къса с наследството на Русия

Молдова окончателно ще напусне ОНД на 8 април 2027 г.

Зеленски пристигна в Рим и поиска ракети за отбрана

Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

В Пловдив заловиха най-голямата сума за купуване на гласове до този момент - 90 000 евро

БНБ очаква ускоряване на инфлацията тази година

А реалният растеж на БВП постепенно ще се забави

Разследват българи за трафик и сводничество в Австрия

На този етап са установени осем потенциални жертви

Инфлация удари румънските домати, стигат 20 евро

Като основни причини за високите цени експертите в страната посочват необичайно студеното време

Кой е Джефри Скругс - "двойникът на Обама", когото Джо Байдън шеговито коментира на събитие

Бившият президент предизвика реакции в социалните мрежи след коментар по време на събитие в Университета Сиракюз

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Планът, замислен още миналата година, отразяват дълбокото безпокойство в Европа

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Детективи от отдела за сексуални престъпления в Мелбърн проверяват твърденията на актрисата Руби Роуз за инцидент в нощен клуб. Въпреки категоричния отказ на поп звездата да признае вината си, случаят вече е обект на официално полицейско производство

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

