Новият тренд: Яйчено кафе - кулинарен хит или риск за здравето: Какво трябва да знаем

Я йчното кафе е напитка, която съчетава силно кафе със смес от яйчен жълтък. Кремообразната му текстура и сладкият вкус вече са го превърнали в кулинарна тенденция.

Какво е яйчено кафе

Яйчното кафе е смес от силно черно кафе и яйчен жълтък, разбити със захар или кондензирано мляко.

Напитката може да се сервира топла или студена и се консумира с лъжица. Вкусът ѝ е по-скоро като десерт като крем, отколкото като кафе.

Основна подготовка:

Разбийте жълтъците с около една супена лъжица кондензирано мляко (или захар) до бледожълт цвят.

Пригответе си кафе или еспресо

Изсипете яйчената смес върху кафето

Здравословно ли е?

Черното кафе съдържа магнезий, витамин B2 и полезни растителни съединения, наречени полифеноли. Пиенето на черно кафе е свързано с по-нисък риск от диабет тип 2, метаболитен синдром и някои видове рак.

Яйчното кафе обаче може да съдържа много захар, което може да увеличи риска от преддиабет или диабет.

Добавянето на 1 супена лъжица захар се равнява на около 12 г добавена захар, което е почти половината от препоръчителния дневен лимит за жени и една трета за мъже.

Целите яйца са добър източник на протеини и съдържат хранителни вещества като холин, витамин D и B12. Жълтъците обаче са с високо съдържание на холестерол.

Кой трябва да го избягва

Хора с отслабена имунна система, бременни жени, възрастни над 65 години и деца под 5 години трябва особено да избягват кафето с яйца.

Тази напитка трябва да се третира като десерт, а не като обикновена сутрешна напитка.

Суровите или недопечените яйца могат да съдържат бактерия Salmonella и да причинят заболяване.

Ако решите да приготвите яйчено кафе, по-добре е да използвате пастьоризирани яйца.