Учени разкриха как стрестът уврежда ДНК-то

16 април 2026, 06:30
С тресът не е само свързан с емоциите - той е и свързан с физическото здраве. Ето как стресът променя ДНК-то и ускорява стареенето, както и дали този процес може да бъде забавен.

Стресът е сложен набор от реакции , които се задействат винаги, когато мозъкът възприеме нещо като заплаха. В отговор надбъбречните жлези се активират, освобождавайки адреналин и кортизол в кръвния поток. Тези хормони ускоряват сърдечния ритъм, повишават кръвното налягане и увеличават притока на енергия към мускулите. Всичко това помага за справяне с реакцията „бий се или бягай“. Тази реакция е полезна, когато трябва да реагирате бързо в опасна ситуация.

Нещата са различни при хроничния стрес. В този случай тялото живее в постоянно състояние на „бойна готовност“. Стресът постепенно го разрушава. Забележително е, че се уврежда и  ДНК, което кара тялото да старее по-бързо.

Какво се случва с ДНК по време на стрес и как той състарява тялото

Има три механизма, чрез които стресът ускорява стареенето.

Свободни радикали

Когато нивата на кортизол останат високи за дълго време, клетките започват да произвеждат повече реактивни кислородни видове  (ROS) – свободни радикали. Хроничният стрес може да доведе до прекомерно производство на тези вещества.

Тези молекули са агресивни. Те атакуват клетъчни структури, включително ДНК, причинявайки точкови мутации и разкъсвания. Следователно, колкото по-често клетките се сблъскват с тези молекули, толкова по-бързо се износват.

Скъсяване на теломерите

В края на всяка хромозома се намират теломери  – вид „капачка“, която предпазва ДНК от увреждане по време на клетъчното делене. С всяко делене теломерите стават по-къси и в един момент (след много деления) ДНК губи своята защита.

При хроничен стрес теломерите се скъсяват по-бързо, отколкото би трябвало. Късите теломери са знак, че клетката старее преждевременно и скоро ще загуби способността си да се дели.

Нарушение на репарацията на ДНК

Всяка клетка съдържа десетки механизми, които денонощно поправят уврежданията на ДНК. Те действат като вид ремонтен екип, който предотвратява натрупването на грешки в  генетичния код.

Хроничният стрес обаче потиска активността на системите за възстановяване. Има доказателства, че той може да наруши процесите на възстановяване на ДНК, но механизмите зад този ефект не са напълно изяснени. В резултат на това увреждането на ДНК се натрупва по-бързо, отколкото се случва възстановяването.

Стресът като превключвател за генна активност

Стресът засяга не само структурата на ДНК, но и начина, по който функционират гените (това се нарича епигенетика - промени в генната активност без промяна на структурата на ДНК). Това означава, че стресът може да включва или изключва гени , които контролират имунитета, възпалението, метаболизма и дори настроението.

По време на хроничен стрес броят на молекулите, които прикрепят метилови групи (специфични химични остатъци) към ДНК, се увеличава. Тази реакция се нарича метилиране. ДНК метилирането може да промени генната активност, най-често като я намали, но ефектът зависи от специфичния регион на генома.

Например, при хроничен стрес:

  • гените, отговорни за потискането на възпалението, могат да бъдат „заглушени“;
  • гените, участващи в репарацията на ДНК, функционират по-зле;
  • активността на гените, свързани с работата на невротрансмитерите, се променя.

С течение на времето това води до клетки, които са по-малко способни да се справят със стреса, стават по-лесно възпалени и стареят по-бързо.

Възпаление: Връзката между стреса и стареенето

Хроничният стрес предизвиква верижна реакция в тялото , съсредоточена върху възпаление с ниска интензивност. Това не е възпалението, което възниква при нараняване или инфекция. То не води до треска, нито до остра болка – то е тихо, скрито, но постоянно. Този тип възпаление се счита за един от основните механизми на ускорено стареене.

На този фон, грешките в ДНК се натрупват по-бързо, теломерите се скъсяват по-бързо и  системата за възстановяване става по-неефективна. На свой ред, клетките с  увредена ДНК могат да се възпалят още повече, създавайки порочен кръг.

Този вид възпаление е свързан с развитието на хронични заболявания.

Как да забавим биологичното стареене, предизвикано от стрес

За да направите това, трябва да премахнете източника на стрес и да следвате препоръките за здравословен начин на живот. Нека разгледаме основните научно доказани начини за забавяне на стареенето.

Добър нощен сън

Сънят е свързан с намалени нива на кортизол, намалено възпаление и  активиране на системата за възстановяване на ДНК. Хората, които редовно спят 7–9 часа, имат по-младежки епигенетични маркери.

Физическа активност

Умерените редовни упражнения (поне 150 минути седмично) намаляват нивата на възпалителни цитокини, стимулират антиоксидантните системи и подобряват митохондриалната функция („фабриките за енергия“ на клетките). Физическата активност е свързана с  по-дълги теломери.

Медитация и дихателни практики

Медитацията и дихателните практики намаляват активността на симпатиковата нервна система и могат да помогнат за понижаване на нивата на кортизол.

Социализация

Подкрепата от близки и редовните социални взаимодействия са свързани с  по-ниски нива на стрес. Хората с добри социални връзки имат по-ниски нива на възпалителни маркери, а теломерите им се скъсяват по-бавно.

Балансирано хранене

Диета, богата на зеленчуци, горски плодове, риба и ядки, намалява оксидативния стрес и намалява възпалението. Важно е също така да се консумират възможно най-малко преработени храни – храни, които са били силно преработени (напр. колбаси, бързо хранене и печени изделия).

Ключови факти за последствията от хроничния стрес

Хроничният стрес ускорява стареенето. Той уврежда ДНК, скъсява теломерите, нарушава функцията на гените и подхранва „тихо“ възпаление, което изтощава тялото. Този процес може да бъде повлиян : сън, редовна физическа активност, прекарване на време с близки, медитация и балансирана диета намаляват ефектите на кортизола и намаляват възпалението.

