Свят

Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

Огънят в „Вива Енерджи“ в Гийлонг засегна част от производството на горива

16 април 2026, 10:05
Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн
Източник: БТА

П ожар избухна в една от двете действащи петролни рафинерии в Австралия снощи, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Пожарната служба е получила сигнал за експлозии и пламъци в звеното за бензин МОГАС (MOGAS) на рафинерията “Вива Енерджи” в Гийлонг, на около 70 км югозападно от Мелбърн, снощи около 23:15 ч. местно време, съобщи пожарната служба на щата Виктория в изявление. 

Огънят все още не е овладян, но е ограничен в района, в който е възникнал, съобщиха от пожарната служба.

“Вива Енерджи” съобщи, че рафинерията в Гийлонг - една от двете останали рафинерии в Австралия, доставя над 50% от горивото, използвано в щата Виктория и задоволява около 10% от общите нужди от горива в Австралия. Рафинерията може да произвежда до 120 000 барела петрол дневно, уточни компанията. 

Министърът на енергетиката Крис Боуен каза пред обществената телевизия Ей Би Си, че е засегнато производството на петрол, докато производството на дизел и самолетно гориво продължава при ограничени количества заради мерки за безопасност. 

“Сигурен съм, че производството на петрол ще продължи, но очевидно може да бъде засегнато за известно време”, каза министърът и посочи, че пожарът е избухнал в “неподходящ момент”

Той добави, че причината за пожара изглежда е “инцидент” и ще започне разследване.

Австралия вече е изправена пред натиск за доставките на горива заради кризата в Близкия изток, отбеляза ДПА.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Пожар Петролна рафинерия Австралия Гийлонг Вива Енерджи Експлозии Горива Производство на петрол Инцидент Щат Виктория
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

