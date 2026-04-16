Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

П ожар избухна в една от двете действащи петролни рафинерии в Австралия снощи, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Пожарната служба е получила сигнал за експлозии и пламъци в звеното за бензин МОГАС (MOGAS) на рафинерията “Вива Енерджи” в Гийлонг, на около 70 км югозападно от Мелбърн, снощи около 23:15 ч. местно време, съобщи пожарната служба на щата Виктория в изявление.

Огънят все още не е овладян, но е ограничен в района, в който е възникнал, съобщиха от пожарната служба.

‘Significant’ fire erupts at Viva Energy oil refinery in Geelong (Corio), Australia, after explosions reported ~11pm Apr 15 local time.



Firefighters responding; blaze not under control. All staff accounted for. Key site processes 120k barrels oil/day, supplies 50% Victoria’s… pic.twitter.com/4e4kgm0Yjg — GeoTechWar (@geotechwar) April 15, 2026

“Вива Енерджи” съобщи, че рафинерията в Гийлонг - една от двете останали рафинерии в Австралия, доставя над 50% от горивото, използвано в щата Виктория и задоволява около 10% от общите нужди от горива в Австралия. Рафинерията може да произвежда до 120 000 барела петрол дневно, уточни компанията.

Министърът на енергетиката Крис Боуен каза пред обществената телевизия Ей Би Си, че е засегнато производството на петрол, докато производството на дизел и самолетно гориво продължава при ограничени количества заради мерки за безопасност.

An oil refinery is engulfed in flames after an explosion in Victoria on Wednesday morning.



Viva Energy in Corio, near Geelong, is one of Australia’s last two oil refineries, and the blaze which engulfed it comes amid a global fuel crisis.



The refinery supplies over 50 per cent… pic.twitter.com/ovPkuIGO73 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) April 15, 2026

“Сигурен съм, че производството на петрол ще продължи, но очевидно може да бъде засегнато за известно време”, каза министърът и посочи, че пожарът е избухнал в “неподходящ момент”.

Той добави, че причината за пожара изглежда е “инцидент” и ще започне разследване.

Австралия вече е изправена пред натиск за доставките на горива заради кризата в Близкия изток, отбеляза ДПА.