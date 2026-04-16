Свят

Ким Чен-ун отбеляза "Деня на слънцето" с артилерийски стрелби

Северна Корея отбеляза 114 години от рождението на основателя на държавата с военни демонстрации

16 април 2026, 09:44
Източник: БТА

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун ръководеше вчера артилерийски стрелби в чест на годишнината от рождението на основателя на държавата - дядо му Ким Ир-сен, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на националната новинарска агенция на КНДР - КЦТА.

Надстрелването с артилерийски оръдия отбеляза 114 години от рождението на Ким Ир-сен.

Вчерашният 15 април е национален празник на КНДР, като е наречен Денят на слънцето, отбелязва Дирекция "Справочна" на БТА.

Ким Ир-сен (15 април 1912 г. - 8 юли 1994 г.) е председател на Корейската трудова партия (30 юни 1949 - октомври 1966) и генерален секретар на Корейската трудова партия (октомври 1966 - 8 юли 1994), председател на Кабинета на министрите (9 септември 1948 - 28 декември 1972) и президент на Корейската народнодемократична република (28 декември 1972 - 8 юли 1994).

Източник: БТА, Иво Тасев    
Северна Корея Артилерийски стрелби Национален празник Основател на държавата Корейска трудова партия КЦТА Годишнина от рождението Денят на слънцето
