Червеното вече не е най-сексапилният цвят - ето какво привлича мъжете

Ч ервеното дълго време се е смятало за основния цвят на привличането. От класическото червено червило до ефектните рокли - именно този нюанс жените са избирали, когато искат да направят впечатление. Но според експерти по връзките „играта на запознанствата“ се променя и с нея се променят и цветовете, които привличат вниманието на мъжете.

В интервю за Times of India Емили Конуей, експерт по връзките от Dragon Toys, посочва: „Червеното винаги е било силно, но наблюдаваме реална промяна към цветове, които са по-достъпни и емоционално резониращи. Мъжете все по-често са привлечени от нюанси, които подсказват топлина, комфорт и автентичност, а не чиста интензивност.“

Новите „цветове на срещите“ - отвъд червеното

Според експерти в романтичните взаимодействия все по-голямо значение имат меки и по-неутрални тонове като светлосиньо, прасковено-розово и ръждиво оранжево.

Ето кои са петте нови нюанса, които променят правилата на привличането:

Светлосиньо - новият фаворит в срещите

Светлите, пастелни сини тонове преживяват силен възход в света на срещите. Те се възприемат като символ на спокойствие и емоционална откритост.

„Светлосиньото създава усещане за доверие и спокойствие“, казва Конуей. „То не е агресивно, а приканва към връзка. Мъжете реагират на него, защото изглежда естествено и достъпно.“

Този цвят е особено подходящ за дневни срещи - кафе, разходки или неформални срещи през уикенда.

Бледо розово - по-елегантна романтика

Бледото розово се описва като по-зряло и изтънчено в сравнение с ярките розови нюанси. То съчетава мекота и финес.

„Бледото розово излъчва нежност без да е прекалено сладникаво“, обяснява експертът. „То е романтично, но не изглежда натрапчиво.“

Подходящо е за вечерни срещи, като вечери в ресторант или коктейл барове.

Салвия зелено - неочакваният фаворит

Земният, приглушен зелен нюанс набира популярност като „скрито оръжие“ в привличането.

„Салвия зелено се възприема като естествено и непретенциозно“, казва Конуей. „То подсказва увереност и автентичност.“

Подходящо е за срещи на открито - пикници, фермерски пазари и разходки.

Ръждиво оранжево - за креативни срещи

Топъл и енергичен нюанс, който излъчва индивидуалност и увереност.

„Ръждивото оранжево е смело, но не натрапчиво“, казва експертът. „То показва креативност и характер.“

Подходящо е за арт събития, концерти и по-неформални, артистични среди.

Сиво-черно - мистерия и елегантност

Тъмният, наситен тон се възприема като по-сложен и интригуващ вариант на класическото черно.

„Сиво-черното е едновременно елегантно и загадъчно“, обяснява Конуей. „То създава усещане за дълбочина.“

Подходящо е за вечерни срещи в по-интимна атмосфера - барове, винени заведения или вечеря.

Експертът подчертава, че изборът на цвят трябва да зависи не само от тенденциите, но и от контекста и личния комфорт.

„Важно е да мислите какво послание искате да изпратите и в каква среда сте. Най-важното е увереността - тя е по-привлекателна от всеки конкретен цвят. Червеното не е изчезнало, но вече е само една част от по-богата палитра“, заключава тя.