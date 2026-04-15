МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

15 април 2026, 23:06
С ветовният публичен дълг се е повишил до около 94 процента от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) през 2025 г. и при запазване на текущите тенденции се очаква да нарасне до 100 процента от БВП до края на десетилетието - ниво, което преди е било достигано само непосредствено след Втората световна война. Това се посочва в доклада "Фискален монитор" на Международния валутен фонд (МВФ), който бе публикуван днес в рамките на пролетните срещи на Фонда и Световната банка във Вашингтон.

Конфликтът в Близкия изток има значителен глобален обхват, като нарушава енергийните доставки, затяга финансовите условия и принуждава правителствата да избират между защитата на населението си от ценови скокове и запазването на фискално пространство. Фискалното му въздействие е силно асиметрично, като най-големи разходи понасят страните вносителки на енергия, особено развиващите се страни с ниски доходи, докато кръгът на потенциалните бенефициенти е по-тесен, отколкото при предишни енергийни шокове, тъй като големите износители от Персийския залив сами са пряко засегнати от конфликта, посочва МВФ.

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Основна причина за безпокойство е не само повишеното равнище на глобалния дълг, но и тенденцията, която се очертава при настоящите фискални условия, според доклада. Глобалният фискален буфер практически е изчерпан, като разликата между текущите бюджетни позиции и необходимите нива за стабилизиране на дълга е спаднала от над 1 процента от БВП преди десетилетие до близо нула днес. В същото време разходите за обслужване на дълга са нараснали значително – до почти 3 процента от световния БВП, вследствие на по-високите лихви.

Сред големите икономики САЩ поддържат дефицит от 7–8 процента от БВП, а брутният им дълг се прогнозира да достигне 142 процента от БВП до 2031 година. В Китай мерките в подкрепа на вътрешното търсене са увеличили дефицита до около 8 процента от БВП, като дългът на страната може да достигне 127 процента от БВП до 2031 година. В Европа няколко членки на Европейския съюз са активирали клаузи за изключение от правилата на съюза относно дефицитите (т. нар. национална клауза за дерогация - бел. ред.), за да поемат нарастващите разходи за отбрана. Разходите за това вероятно ще се окажат трайни и ще подчертаят фискалните компромиси, пред които са изправени страните с ограничено фискално пространство, посочва МВФ.

Фактори, които могат да окажат допълнителен натиск върху фискалните перспективи, са конфликтът в Близкия изток, корекция в цените на активите, свързани с изкуствения интелект, субсидии за промишлеността и подкрепа за търговията на фона на търговското напрежение, вътрешна нестабилност и натиск върху независимостта на централните банки. 

МВФ призовава за навременни мерки за консолидация, както и за строго премерени мерки в отговор на по-високите разходи за енергия, които да са насочени към уязвимите домакинства и жизнеспособните фирми и да са в съответствие с усилията на паричната политика за обуздаване на инфлацията. Препоръчва се да се избягват широкомащабните ценови субсидии, когато те водят до големи фискални разходи, трудни са за изтегляне или потискат вътрешните ценови сигнали по начин, който оказва влияние върху световните пазари на суровини.

МВФ: Светът е на прага на рецесия, ако войната с Иран не свърши скоро

Вътрешните цени на горивата и газа трябва да продължат да отразяват международните ценови тенденции и да подпомагат адаптирането на търсенето, дори когато се прилага временна целева подкрепа. Във всички групи страни фискалната политика трябва да бъде насочена към по-далечен хоризонт и да е структурно стабилизирана, докато страните се справят с последиците от шока в цените на енергията, според МВФ. 

Източник: БТА, Елена Савова    
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Молдова окончателно къса с наследството на Русия

Молдова окончателно къса с наследството на Русия

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Стефан се сбогува с Hell’s Kitchen

Стефан се сбогува с Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 49 минути

Той е следващият ексклузивен гост в подкаста “Кухнята след Ада”

Как беше победен Виктор Орбан

Как беше победен Виктор Орбан

Свят Преди 1 час

Орбан се оказа жертва на собственото си творение

Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

Има 30 преписки срещу хора с кандидатдепутатски имунитет

България Преди 4 часа

В Пловдив заловиха най-голямата сума за купуване на гласове до този момент - 90 000 евро

БНБ очаква ускоряване на инфлацията тази година

БНБ очаква ускоряване на инфлацията тази година

България Преди 5 часа

А реалният растеж на БВП постепенно ще се забави

Разследват българи за трафик и сводничество в Австрия

Разследват българи за трафик и сводничество в Австрия

Свят Преди 6 часа

На този етап са установени осем потенциални жертви

Инфлация удари румънските домати, стигат 20 евро

Инфлация удари румънските домати, стигат 20 евро

Свят Преди 6 часа

Като основни причини за високите цени експертите в страната посочват необичайно студеното време

<p>Кой е Джефри Скругс - &quot;двойникът на Обама&quot;, когото Байдън шеговито коментира&nbsp;</p>

Кой е Джефри Скругс - "двойникът на Обама", когото Джо Байдън шеговито коментира на събитие

Свят Преди 6 часа

Бившият президент предизвика реакции в социалните мрежи след коментар по време на събитие в Университета Сиракюз

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Европа бърза с план за НАТО без САЩ

Свят Преди 6 часа

Планът, замислен още миналата година, отразяват дълбокото безпокойство в Европа

<p>Започна полицейско разследване срещу Кейти Пери</p>

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Свят Преди 6 часа

Детективи от отдела за сексуални престъпления в Мелбърн проверяват твърденията на актрисата Руби Роуз за инцидент в нощен клуб. Въпреки категоричния отказ на поп звездата да признае вината си, случаят вече е обект на официално полицейско производство

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

България Преди 7 часа

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

,

От Ищар до Ирина Флорин: Световни хитове на Празника на розата 2026 в Казанлък

Любопитно Преди 7 часа

Кулминацията на тазгодишното издание ще бъде грандиозният спектакъл на Ищар, която празнува 30 години на сцена. Програмата включва още Ирина Флорин и Памбос Агапиу, превръщайки фестивала в най-значимото културно събитие за годината

Мария Бакалова и Юлиан Вергов ще са водещи на концерта "25 години БГ РАДИО. 25 години само българска музика"

Мария Бакалова и Юлиан Вергов ще са водещи на концерта "25 години БГ РАДИО. 25 години само българска музика"

Любопитно Преди 7 часа

Най-мащабният празник в историята на БГ Радио ще се проведе на 12 юни 2026 г. на площад „Свети Александър Невски“ от 20.00 ч.

Накратко: Алгоритъмът е новият парламент – как телефонът в джоба ни пренаписа правилата на властта

Накратко: Алгоритъмът е новият парламент – как телефонът в джоба ни пренаписа правилата на властта

Свят Преди 7 часа

Един човек с телефон в ръка може да разклати цяла система – случаят на Петер Мадяр в Унгария е само началото. От Будапеща до Буенос Айрес правилата на демокрацията се пренаписват: избори вече не се печелят с медии, а с превземане на алгоритъма. Кой управлява днес – лидерите или техният Instagram фийд?

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Технологии Преди 7 часа

Основателят на Meta лично участва в създаването на свой AI аватар, който изглежда и говори като него и е предвиден да води разговори със служителите на компанията, да отговаря на въпросите им и да ги мотивира да работят повече с платформата Meta AI

<p>Коктейл &quot;Молотов&quot;&nbsp;срещу шефа на OpenAI</p>

Мъж е обвинен в опит за убийство на Сам Алтман, шефа на OpenAI

Свят Преди 7 часа

Заподозреният е действал целенасочено, твърдят американските власти

Иран заплаши да блокира Червено море

Иран заплаши да блокира Червено море

Свят Преди 7 часа

Иран: Това ще бъде прелюдия към нарушение на примирието

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Гръцката суперзвезда Константинос Аргирос отново завладява България – този път с концерт под звездите в Пловдив

Edna.bg

Красив, талантлив и истински: защо всички обичат Люк Евънс

Edna.bg

Пер-Матиас Хьогмо за титлата: Ще е трудно

Gong.bg

Арда - Лудогорец 1:0 /репортаж/

Gong.bg

Започна нова процедура за избор на български европрокурор

Nova.bg

Купуваме по-малко жилища през 2026 г.

Nova.bg