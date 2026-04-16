Накратко: Черна или червена карта - лотарията в Тайланд, която решава съдби за секунди

П редстави си съдбата ти да се решава… с една карта от буркан.

Това не е филм. Това е реалност в Тайланд, където всяка година хиляди млади мъже участват във военна лотария.

Правилото е просто. Изтегляш карта.

Черна – оставаш свободен.

Червена – отиваш в армията за две години.

В един храм край Банкок десетки млади мъже чакат реда си, със свити стомаси и напрежение, което буквално се усеща във въздуха. Семействата им наблюдават… и чакат заедно с тях.

Един от тях изтегля черна карта и избухва от радост. Той просто иска да живее нормален живот. Друг обаче изтегля червена.

Някои реагират с шок, други с мълчание… а има и такива, които приемат съдбата спокойно. Военната служба в Тайланд трае до две години. Но за някои това не е само задължение.

Заради икономическата несигурност и напрежението с Камбоджа, все повече млади мъже дори избират да се запишат доброволно.

И въпреки страха, за много семейства това остава нещо повече.

Както казва една майка: „За един мъж в Тайланд… това е чест.“

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.