Свят

Накратко: Черна или червена карта - лотарията в Тайланд, която решава съдби за секунди

В Тайланд съдбата на хиляди млади мъже зависи от един буркан. Изтегляш черна карта и си свободен, изтегляш червена – отиваш в армията. Вижте напрегнатата военна лотария, в която радостта и шокът се срещат в един единствен момент на избор

Василена Василева

16 април 2026, 06:28
П редстави си съдбата ти да се решава… с една карта от буркан.

Това не е филм. Това е реалност в Тайланд, където всяка година хиляди млади мъже участват във военна лотария.

Правилото е просто. Изтегляш карта.

Черна – оставаш свободен.
Червена – отиваш в армията за две години.

В един храм край Банкок десетки млади мъже чакат реда си, със свити стомаси и напрежение, което буквално се усеща във въздуха. Семействата им наблюдават… и чакат заедно с тях.

Един от тях изтегля черна карта и избухва от радост. Той просто иска да живее нормален живот. Друг обаче изтегля червена.

Някои реагират с шок, други с мълчание… а има и такива, които приемат съдбата спокойно. Военната служба в Тайланд трае до две години. Но за някои това не е само задължение.

Заради икономическата несигурност и напрежението с Камбоджа, все повече млади мъже дори избират да се запишат доброволно.

И въпреки страха, за много семейства това остава нещо повече.

Както казва една майка: „За един мъж в Тайланд… това е чест.“

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.

Автор: Василена Василева
Военна лотария Тайланд Военна служба Наборна служба Съдба Червена карта Черна карта Млади мъже Чест Доброволна служба
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

