Жена разкри единственият симптом на мозъчен тумор, скрит в изкуствените ѝ мигли

16 април 2026, 06:26
Ж ителката на Обединеното кралство Джени Кийп сподели, че дълго време не е знаела за мозъчния си тумор, защото единственият симптом е бил скрит от екстеншъните за мигли.

34-годишна жена си спомня, че първият признак на рак е била асиметрията на очите ѝ, която не е забелязала. Тя казва, че предупредителният знак е бил маскиран от екстеншъни за мигли, което е направило промяната във външния ѝ вид практически невидима.

Британката твърди, че е открила симптома случайно: свалила си изкуствените мигли, а околните коментирали, че дясното ѝ око е забележимо по-голямо от лявото. Седмица по-късно тя се подложила на преглед и разбрала, че има менингиом.

„Нямах никакви други симптоми. Дори нямах главоболие“, каза тя.

Според Кип е възможно туморът да е нараснал поради инжекции с противозачатъчни. Лекарите са я посъветвали да спре да ги приема, за всеки случай. След това тя е претърпяла две операции, но не са успели да премахнат напълно тумора. В момента обаче той е стабилен и не расте.

Преди това австралиецът Сумбул Ари съобщи, че е изпитвал постоянен сърбеж, силна умора и нощно изпотяване в продължение на 11 месеца. Лекарите първоначално са подозирали кожно заболяване, но по-късно са диагностицирали рак.

Източник: rambler.ru    
мозъчен тумор Джени Кийп екстеншъни за мигли скрити симптоми асиметрия на очите менингиом противозачатъчни операция на тумор диагностика на рак Сумбул Ари
