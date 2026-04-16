Жена разкри единственият симптом на мозъчен тумор, скрит в изкуствените ѝ мигли

Ж ителката на Обединеното кралство Джени Кийп сподели, че дълго време не е знаела за мозъчния си тумор, защото единственият симптом е бил скрит от екстеншъните за мигли.

34-годишна жена си спомня, че първият признак на рак е била асиметрията на очите ѝ, която не е забелязала. Тя казва, че предупредителният знак е бил маскиран от екстеншъни за мигли, което е направило промяната във външния ѝ вид практически невидима.

Британката твърди, че е открила симптома случайно: свалила си изкуствените мигли, а околните коментирали, че дясното ѝ око е забележимо по-голямо от лявото. Седмица по-късно тя се подложила на преглед и разбрала, че има менингиом.

„Нямах никакви други симптоми. Дори нямах главоболие“, каза тя.

Според Кип е възможно туморът да е нараснал поради инжекции с противозачатъчни. Лекарите са я посъветвали да спре да ги приема, за всеки случай. След това тя е претърпяла две операции, но не са успели да премахнат напълно тумора. В момента обаче той е стабилен и не расте.

