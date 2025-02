Войната на изтощение поставя украинската армия под напрежение

А настасия, украински боен медик, се записва доброволно в армията през 2022 г. Тя няма нито военен, нито медицински опит, но иска да помага на ранените украински войници, далеч от бойното поле.

Миналата есен, докато е в медицински отпуск, тя разбира, че командването я е прехвърлило в една от най-горещите точки на войната – близо до Куракхово в източната част на Донецка област.

„Нямах дори базово военно обучение, когато пристигнах. Бившето ми командване фалшифицира документите ми“, разказва Анастасия, която моли да бъде идентифицирана само с първото си име. Военните власти отричат подобни случаи.

Анастасия казва, че новите ѝ съратници ѝ помагат да се адаптира: „В тази нова бригада шофьорите ме научиха как да сглобявам оръжие и ми помагат много.“

Нейната история се повтаря из цяла Украйна, докато армията се бори с недостиг на личен състав заради бавната, но кръвопролитна руска офанзива в източната част на страната.

На 11 януари главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски издава заповед за прехвърляне на над 5000 военновъздушни кадри в сухопътните войски. Това предизвиква тревога, че Киев жертва висококвалифицирани специалисти, които няма да може да замести.

Сирски уверява, че няма да се прехвърлят „незаменими“ кадри.

Критики от Вашингтон

Ситуацията привлича вниманието на САЩ.

„Проблемът, пред който е изправена Украйна, не е, че парите ѝ свършват, а че украинците свършват“, заявява американският държавен секретар Марко Рубио по време на изслушване за утвърждаването му на поста.

Украинската армия е подложена на все по-голямо напрежение:

Това се превръща в политически проблем за Киев, който се опитва да убеди американския президент Доналд Тръмп да продължи подкрепата за Украйна, докато той настоява за бърз край на войната.

Лидерски предизвикателства

Проблемите на фронта повдигат въпроси за качеството на военното командване на Украйна. Армията се опитва да премине от твърда съветска структура към по-гъвкава западна, но в условията на екзистенциална война.

„Съвременната война е технична, сложна и непредсказуема. Тя изисква офицери, които са предприемчиви, готови да поемат рискове и да се аргументират, дори когато войниците им са по-умели от тях", казва Глен Грант, бивш офицер от британската армия и военен експерт.

Според него „слабите командири мразят такива хора и се опитват да ги заглушат чрез бюрокрация и тормоз или направо ги премахват“.

Анастасия потвърждава тези думи:

„При командването на Сирски щабът се превърна в група от лоялисти. Много от командирите бяха сменени с негови хора, които се интересуват само от това да докладват победи, без значение колко животи струват те.“

Украинският генерален щаб отрича тези обвинения и заявява, че „ценността на човешкия живот е фундаментален принцип“.

Все пак Киев признава случаи на дезертьорство, но посочва, че работи за решаването на проблема чрез подобряване на доверието между командването и войниците, както и чрез осигуряване на по-добра подготовка, медицинска и психологическа подкрепа.

War of attrition strains Ukraine’s army

Politico, 3 Feb 2025



