Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

М инистерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са поели контрола над село Никифоровка в източната част на Донецка област на Украйна, съобщава ТАСС. (*Видеото е архивно!)
До момента няма официална реакция от украинска страна по информацията за превземането на населеното място.
Русия е превзела две села в Донецка област
Никифоровка се намира в Соледарската градска община в Бахмутски район и е разположена на около 15 километра източно от Краматорск – най-големия град в Донецка област, който остава под контрола на украинските власти.
Преди седмица руското министерство на отбраната обяви, че е превзело и близкото село Фьодоровка Вторая, като по този начин засилва присъствието си в региона.
Русия твърди, че е превзела украинско село в Донецка област
Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от Укринформ, съобщи, че вчера са регистрирани 191 сражения в различни направления на фронта. Най-активни според украинските военни са били боевете на Покровското направление в Донецка област, където са отблъснати 47 руски атаки, посочва се в редовната сводка на ГЩ, публикувана във Facebook.
Русия обяви, че е поела контрол над село в Донецка област
Важно е да се отбележи, че твърденията и на двете страни в конфликта за превземане и отблъскване на атаки не са проверени по независим път.
Регионът остава един от най-напрегнатите в източна Украйна, като военните действия продължават с променлива интензивност и с тежки последици за инфраструктурата и населението в засегнатите райони.