Свят

Русия е превзела две села в Донецка област

Става въпрос за Павловка в Константиновски район и за Фьодоровка Вторая в Лиманската градска община в Краматорски район

19 март 2026, 20:32
Източник: БТА

О т тази сутрин до 16 ч. (и българско време) днес на украинска територия са били регистрирани 91 сражения с руската армия, каза Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ.

В редовната сводка, публикувана във "Фейсбук", пише, че руската армия е съсредоточила главните си усилия на три направления в Донецка област - Константиновското, Покровското и Лиманското.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи днес за две превзети села в този източен украински регион, предаде ТАСС.

Русия съобщи за голям успех в едни от най-ожесточените боеве в Донецка област

Става въпрос за Павловка в Константиновски район и за Фьодоровка Вторая в Лиманската градска община в Краматорски район. 

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Русия с нов успех в източната част на Донецка област

Представители на руските въоръжени сили коментираха пред ТАСС, че превземането на Павловка засилва натиска върху украинските войски в град Дружковка и затяга обръча около Константиновка. Контролът върху Фьодоровка Вторая дава възможност за настъпление към Краматорск и Славянск - двата най-големи града в Донецка област, които остават под в ръцете на украинската армия, добавиха цитираните източници.

Според геолокационни карти, публикувани на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руските въоръжени сили са в южните покрайнини на Константиновка и се намират на по няколко километра от Дружковка, Краматорск и Славянск.

Русия твърди, че е превзела над 80% от Донецка област, която обяви още през септември 2022 г. за анексирана. Нейното искане Украйна да изтегли войските си от останалата част от региона е един от основните препъникамъни в мирните преговори, които двете страни водят с посредничеството на САЩ.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Война в Украйна Руска агресия Донецка област Сражения Превзети села Константиновка Краматорск Славянск Военни операции Мирни преговори
По темата

Почина синоптикът Минчо Празников

Почина синоптикът Минчо Празников

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

60-тонна перка полетя от 140-метрова вятърна турбина в Бавария

Съдът в Бургас остави в ареста мъжа, нападнал млада жена с нож

Съдът в Бургас остави в ареста мъжа, нападнал млада жена с нож

Чък Норис е приет по спешност в болница в Хаваи

Чък Норис е приет по спешност в болница в Хаваи

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Последни новини

Москва осъди нанасянето на "умишлен удар", след като двама журналисти от Ар Ти бяха ранени в Ливан

Москва осъди нанасянето на "умишлен удар", след като двама журналисти от Ар Ти бяха ранени в Ливан

Свят Преди 1 час

Двама представители на руската медия пострадаха при експлозия в Южен Ливан

<p>Рая Назарян към депутатите от&nbsp;51-вото НС:&nbsp;Бъдете достойни&nbsp;</p>

Рая Назарян закри последното редовно пленарно заседание на 51-вото Народно събрание

България Преди 2 часа

Не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите, каза още Назарян

<p>Бомбардировките на Израел по Иран - &quot;един от най-големите удари&quot; в Каспийско море</p>

Израел бомбардира ирански военни кораби и бази в Каспийско море

Свят Преди 4 часа

Израелската армия публикува изображения, показващи разрушенията след атаките срещу иранския флот

Депутатите искат изслушване на министър Христанов, звънят на Йотова да го търси

Депутатите искат изслушване на министър Христанов, звънят на Йотова да го търси

България Преди 4 часа

Йордан Цонев предложи на Костадин Ангелов да се обади на президента Йотова тя самата да търси Христанов

8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

8 деца в болница с морбили във Врачанско: МЗ разкри, че само едно е било имунизирано

България Преди 4 часа

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

КЕВР наложи санкции за над 108 000 евро на две компании за пазарна манипулация

България Преди 4 часа

„Топлофикация София“ и „Енерджи Маркет“ бяха глобени за сделки на енергийния пазар под пазарните нива

Москва въвежда психологически консултации за тези, които не искат деца

Москва въвежда психологически консултации за тези, които не искат деца

Свят Преди 5 часа

Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт преди 25 години

Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

Русия призова за зона на безопасност около иранската АЕЦ "Бушехр"

Свят Преди 5 часа

В АЕЦ "Бушехр" остават около 480 руски граждани

<p>Яростен мъж нападна лекар пред спешното в Кюстендил</p>

Нападение над лекар в Кюстендил - мъж задържан за хулиганство и телесна повреда

България Преди 5 часа

Обвиняемият е нанесъл удари на лекар-специализант пред спешното отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Емоционална изненада разтърсва семействата в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 5 часа

Участниците започват работа по следващата стая в апартаментите в събота от 20:00 ч.

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

НС прие окончателно т.нар. закон за лобизма

Свят Преди 5 часа

Депутатите смениха името на законопроекта на Закон за прозрачност при представителство на интереси

<p>Иран иска такси за преминаване през Ормузкия проток</p>

Иран може да наложи транзитни такси за кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Законопроектът се обсъжда от иранския парламент, докато Техеран засилва контрола над ключовия енергиен коридор

<p>Автомобил се вряза в хладилни витрини в Габрово</p>

Катастрофа на бул. "Столетов" в Габрово - кола се вряза в хладилни витрини

България Преди 5 часа

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието

<p>НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ</p>

На второ четене: НС прие Законопроекта за обществения транспорт, свързан с ангажиментите по НПВУ

България Преди 5 часа

В законопроекта е предвидено да се създаде Национална система за единен превозен документ

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

Арабските държави осъдиха "умишлените атаки" на Иран в съвместно изявление

Свят Преди 5 часа

Страните подчертават и правото си на самоотбрана в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации

,

Сълзи от смях очакват Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 6 часа

Звездните готвачи се изправят в забавен сблъсък на сетивата

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

След стрелба в дома им: Риана и A$AP Rocky под засилена охрана

Edna.bg

Маймунката Пънч намери своето щастие, дари с целувка новата си приятелка

Edna.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров срещу Рафаел Колиньон

Gong.bg

НБА Екшън (19.03.2026)

Gong.bg

Напусна ни легендарният синоптик Минчо Празников

Nova.bg

Скок при природния газ и горивата: Удари по иранско газово находище повишиха цените за часове

Nova.bg