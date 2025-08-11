Свят

Внимавайте за тези 5 симптома на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

Ранните симптоми и новите терапии, които дават надежда на пациенти с агресивния мозъчен тумор глиобластом

11 август 2025, 15:55
ООН осъди убийството на петима палестински журналисти, извършено от Израел

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания
Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Германия: Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев

Тръмп иска да изгони бездомните от Вашингтон, обеща да ги изпрати „далеч“

Над 200 вторнични труса в Турция след силното земетресение

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

57-годишен баща на четири деца от Великобритания наскоро привлече вниманието на медиите, след като разкри странния признак, който е предшествал диагнозата му за глиобластом от 4-ти стадий — „странна сладка миризма на карамел“, пише The Post.

(Във видеото: Превенцията при туморните заболявания)

„Не обърнахме внимание на това“, каза 27-годишният му син Антонио. „Определено не знаехме, че това е симптом на нещо толкова сериозно.“

Преди двукратният носител на „Грами“ Майкъл Болтън, на 72 години, да бъде диагностициран с глиобластом през 2023 г., той изпитвал объркване, проблеми с равновесието, гадене и силни главоболия.

Туморът, който се появява когато подкрепящите клетки в мозъка започнат да растат и се делят неконтролируемо, е изключително агресивен и смъртоносен. Повечето пациенти оцеляват само между 14 и 16 месеца след диагнозата.

„Това, което прави глиобластома особено труден за лечение, е неговият силно инвазивен характер — той разпространява микроскопични ракови клетки дълбоко в околните мозъчни тъкани, което прави невъзможно пълното му отстраняване чрез операция“, обяснява д-р Джоузеф Жорж, неврохирург от Финикс.

Д-р Жорж споделя пет ранни предупредителни знака за глиобластом и как специализирана клетъчна терапия може да удължи живота на пациентите.

Какви са рисковите фактори за глиобластома?

Около 14 500 нови случая на глиобластом се диагностицират всяка година в САЩ.

Средната възраст при диагностициране е около 64 години — ракът засяга главно възрастни между 45 и 70 години.

Излагането на йонизиращо лъчение като част от лъчелечение за други видове рак, както и определени генетични заболявания, като синдром на Турко и синдром на Линч, могат да увеличат риска от развитие на глиобластом.

Въпреки това, повечето случаи „се появяват спонтанно при хора без рискови фактори“, казва Жорж, който е доцент по неврохирургия в Медицинския колеж на Университета на Аризона и в Медицинския център Banner University-Phoenix.

Какви са симптомите?

Симптомите зависят от местоположението на тумора в черепната кухина.

Те могат да включват главоболия, объркване, припадъци, затруднена реч или слабост от едната страна на тялото, обяснява Жорж.

При Майкъл Болтън дъщерите му забелязали необичайно поведение по време на семейна вечеря за боулинг през есента на 2023 г.

Той хвърлял кегли в грешен ред и паднал от стола си. Диагнозата била поставена няколко седмици по-късно.

Туморът на Коста Фантис изглежда се е развил в темпоралния лоб, който играе ключова роля в обработването на миризмите.

Как се поставя диагнозата?

Туморът може да бъде открит с КТ или ЯМР сканиране, а диагнозата се потвърждава чрез биопсия на тъкан.

„Няколко фактора влияят на продължителността на живота при глиобластом“, казва Жорж, „включително общото здравословно състояние, неврологичната функция при поставяне на диагнозата, възрастта и как добре пациентът реагира на лечения като операция, лъчетерапия и химиотерапия.“

Молекулярните характеристики на тумора — като наличие на мутации — също могат да повлияят на прогнозата.

Как се лекува глиобластомът?

Метастатичните мозъчни тумори — такива, които започват другаде в тялото и се разпространяват в мозъка — обикновено образуват по-ясно очертани маси, които могат да бъдат по-лесно отстранени хирургически в сравнение с глиобластома.

„Дифузният растежен модел, генетичната сложност и резистентността към стандартните терапии правят глиобластома един от най-трудните за лечение мозъчни тумори“, отбелязва Жорж.

„Пълното му премахване обикновено не е възможно заради инфилтративната му природа.“

Операцията обикновено се последва от лъчетерапия, която цели да унищожи останалите туморни клетки и да забави прогресията, както и химиотерапия за засилване на ефекта от лъчетерапията.

Въпреки този комплексен подход, Жорж признава, че „глиобластомът обикновено има лоша прогноза заради агресивната си биология и резистентността към лечение.“

Как може да помогне DOC1021?

Жорж споделя, че е наблюдавал по-добри резултати при индивидуализиран подход.

Той е бил главен изследовател в клинично проучване от фаза 1 на Dubodencel, известен още като DOC1021, който използва силата на специални имунни клетки на пациента, наречени дендритни клетки.

Тези клетки се експонират на уникалните антигени на тумора извън тялото.

„След като бъдат обучени, клетките се умножават и се връщат при пациента, където помагат на имунната система да организира целенасочена атака срещу рака“, обяснява Жорж.

„Тъй като този подход използва собствените имунни клетки на пациента и не изисква генетична модификация, той предлага високо персонализиран и всеобхватен начин за справяне със сложността и променливостта на глиобластома.“

Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) е предоставила ускорен статут на DOC1021, разработен от Diakonos Oncology, за лечение на глиобластом и панкреатичен рак.

Някои пациенти в проучването от фаза 1 достигат 24 до 36 месеца преживяемост.

„Ранните клинични резултати от проучването показаха 12-месечен процент на обща преживяемост от 88%, значително по-висок от около 60%, обичайно наблюдаван при стандартните терапии“, казва Жорж.

Жителката на Ню Джърси Памела Голдбергер, на 65 години, е претърпяла мозъчна операция, шест седмици химиотерапия и лъчетерапия, шест седмици клетъчна терапия и една година поддържаща химиотерапия като част от проучването с DOC1021. Сега, 2,5 години след диагнозата, тя играе тенис няколко пъти седмично.

„Живея най-добрия си живот сега и не съм ограничена в нищо, което искам да правя“, казва тя наскоро пред Fox News Digital.

В момента се провежда клинично проучване от фаза 2, което се очаква да бъде достъпно в 20 медицински центъра в САЩ.

Тази статия не представлява медицински съвет; при здравословни проблеми или съмнения, моля, консултирайте се с квалифициран лекар

