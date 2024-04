"Следвай пеперудите": Ветеран с мозъчен тумор получи сватбата на мечтите си

Д женифър Купър разказва, че по време на първата си операция на мозъчен тумор през 2015 г. е видяла ярка светлина и е чула глас, който ѝ е казал да не умира. Тя казва, че гласът ѝ е казал да остане жива заради децата си, но и защото все още не е срещнала истинската си любов. "Следвай пеперудите", казва гласът, спомня си тя.

Месеци по-късно, на първата ѝ среща с Девин Купър, той носел гривна с пеперуди. Когато двойката заживява заедно, домът им в Медисънвил, щата Тенеси, е с тапети, ключове за осветление и завеси с пеперуди. Те дори имат еднакви татуировки с пеперуди.

"Винаги съм знаела, че имам сродна душа", казва 44-годишната Дженифър пред PEOPLE.

Предвид предстоящата втора животозастрашаваща операция, която, ако се окаже успешна, ще доведе до загуба на зрението ѝ, непознати хора се обединяват, за да подарят на двойката мечтаната сватба и да им помогнат да създадат спомени, докато все още има време.

"Имаме много силна вяра, че Бог може да прави чудеса", добавя тя.

Дженифър постъпва в армията през 2000 г., след като гледа филма " G.I. Jane " и си казва: "Мога да направя това."

"Наричаха ме G.I. Джейн. Правех лицеви опори с една ръка", казва тя.

Разположена в Косово, тя служи като боен лекар. Но скоро след това се разболява, получава обриви, главоболие и гадене. По това време е бременна и смята, че това е причината за симптомите ѝ. Но през 2013 г. лекарите откриват първия мозъчен тумор.

Когато през 2015 г. той е отстранен по хирургичен път, по време на операцията тя получава инсулт, който я оставя само с половината зрение на двете очи.

Малко след операцията самотната майка преглеждала Facebook, когато попаднала на една от публикациите на Девин. По волята на съдбата той преди това се срещал с една от нейните приятелки и се появил за Дженифър като "човек, когото може би познавате".

След като тя коментира публикацията му, двамата започват да общуват онлайн и оттам нататък едно нещо води до друго.

"Когато се видяхме за първи път, беше като във филма " Здрач", където очите им се срещат и виждат всички тези проблясъци - беше точно така", казва Дженифър.

"Когато я видях за първи път, беше като: "Тя е моя. Обичам я, това е човекът, с когото ми е писано да бъда", добавя Девин, 39-годишен охранител.

Двамата започват да се срещат на 6 януари 2016 г., а малко повече от месец по-късно той им предлага брак на Свети Валентин.

"Въпреки че в моята болест и в моето положение, знаейки, че няма да е завинаги с нас или че не може да е завинаги - той все пак се реши", казва Дженифър.

По онова време двойката не може да си позволи мечтаната сватба, но проповедник, собственик на автокъща, им предлага да ги венчае безплатно - ако се венчаят в неговия бизнес на 18 август 2016 г. Така и става. Но все пак това не била церемонията, която си представяли, и дори нямали прием след това.

