Влогър, разбил самолет заради гледания, ще признае, че е укрил следите

В логър, който умишлено разбил самолет, за да получи повече гледания в своя канал, ще се признае за виновен за възпрепятстване на федерално разследване чрез почистване на мястото на катастрофата, казват американските прокурори.

29-годишният Тревър Джейкъб публикувал видеозаписа на самолетната катастрофа в YouTube през декември 2021 г., намеквайки, че е инцидент. Към днешна дата клипът има 3 милиона гледания.

В споразумение за признаване на вината той казва, че е заснел видеоклипа като част от сделка със спонсор за продукт. Той може да получи до 20 години затвор.

29-годишният пилот и парашутист се е съгласил да се признае за виновен по едно престъпление - за унищожаване и укриване с намерение да попречи на федерално разследване, се казва в изявление на Министерството на правосъдието на САЩ в четвъртък.

