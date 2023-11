Влажни, тъмни, ужасяващи и клаустрофобични: Журналист описва тунелите на "Хамас"

Т унелите, изградени от “Хамас” в ивицата Газа, вероятно ще бъдат основна цел на израелската офанзива, след като на 7 октомври “Хамас” нахлу в Израел и уби над 1400 души, отвличайки много други, предимно цивилни. Това посочва Питър Берген, американски журналист и анализатор на националната сигурност. Смята се, че “Хамас” съхранява под земята значителен брой бойци и оръжия. Според Берген терористична организация държи там приблизително 239 заложници.

По време на Виетнамската война Виетконг използва тунели, за да се крие в тях и да се бие с американските войски, а по време на Първата световна война британците извършват мащабни атаки от тунели срещу германците. Това посочва Дафне Ришемонд-Барак в книгата "Подземна война". В книгата си Барак пише за трансграничен тунел с дължина около километър и дълбочина до 60 метра, създаден от “Хамас” през 2013 г. Авторът посочва, че тунелът водел до израелска територия. През последното десетилетие Барак изследва тунелната система на “Хамас”, както и на подземната мрежа, изградена от “Хизбула”.

Питър Берген: Как изглеждат тунелите на Хамас?

Намираш се във влажна, тъмна, ужасяваща, клаустрофобиична среда, в която не знаеш какво има зад ъгъла, казва Дафне Ришемонд Барак. Освен това през нощта може да стане много студено и да се задушиш. Няма много въздух. Ако ще бъдете там дълго време, имате нужда от кислород, особено ако сте войник. А в някои от тунелите трябва да се навеждате, защото не са много високи, разказва експертът. Когато влезете в някой от тези тунели, напълно губите ориентация - откъде сте дошли, накъде отивате. Лесно е бързо да се дезориентирате и объркате, посочва тя. В допълнение към клаустрофобията губите и представа за времето, така че може да ви се струва, че сте там от два часа, но всъщност да са минали само 20 минути, обяснява Барак.

Питър Берген: Предполага се, че в тунелите няма радио връзка. В този смисъл, как “Хамас” комуникира в тези тунели?

Да, в тунелите не може да се използват мобилни телефони, казва Барак.

Питър Берген: Как се обучават военните в тези тунели ?

След началото на военната операция „Защитно острие” в Газа през 2014 г., Израел започна да разглежда стратегическия въпрос за подземните тунели, обяснява Дарак. Тя допълва, че операцията на Израел срещу “Хамас” е включвала както въздушни, така и наземни удари. Експертът припомня, че операцията, провела се преди 9 години е продължила 50 дни.

“Израелските войници влязоха в тунелите на “Хамас” по време на операция "Защитно острие", не бяха обучени и оборудвани, а в тунелите се провеждаха бойни действия. В резултат на операцията Израел предприе редица мерки, не само за откриване на тунели, но и за обучение на войници в тази подземна среда”, обяснява Дафне Ришемонд-Барак.

Тя посочва, че правителството е създало спецчасти, които са обучени и запознати с всички аспекти на подземната война. Израелските отбранителни сили използват и симулатори.

Военните си поставят очила за виртуална реалност, които ги пренасят в средата на тези тунели, допълва Барак.

Питър Берген: Защо “Хамас” са избрали тунели?

Прокопаването на тунели е много трудоемка работа, която изисква и много ресурси. Тунелите неутрализират военния потенциал на един по-усъвършенстван враг, категорична е Барак.

Питър Берген: Каква роля ще изиграят тунелите в настоящата война между Израел и “Хамас”?

Израел разбира, че за да се унищожи военният потенциал на Хамас, трябва да се елиминира тази подземна мрежа от тунели. Това е терен, който “Хамас” познава изключително добре, в който маневрира с лекота и не се губи. По думите на експерта единствения начин да се елиминира подземната военна инфраструктура на “Хамас” е чрез наземно нахлуване.

