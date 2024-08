Германия: Няма доказателства, че нападението в Зиген е имало политически или религиозни мотиви

Н а този етап няма доказателства, че 32-годишната жена нападнала и ранила с нож хора в германския град Зиген, източно от град Кьолн, е имала политически или религиозни мотиви за извършване на това престъпление, заявиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Тридесет и две годишната жена атакува жертвите си в автобус, който пътуваше за фестивал в Западна Германия. Според последни данни ранените в атака са шестима. Трима са в критично състояние, а останалите трима бяха изписани от болница.

Нападението стана в 19,40 ч. местно време вчера. По време на атаката в автобуса е имало 40 души.

Ранените са на възраст между 16 и 30 години и са от всички германски провинции.

🚨🇩🇪 6 people were injured, 3 in critical condition after a knife attack on a bus in Siegen, Germany, exactly one week after a fatal stabbing in Solingen.

