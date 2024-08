Нападение в автобус на градския транспорт в Германия, има ранени

Н ападателка рани с хладно оръжие петима души в автобус в западния германски град Зиген, предаде ДПА, като се позова на изявление на германската полиция от вчера вечерта.

Трима от ранените са в критично състояние. Тридесет и две годишната заподозряна за нападението е арестувана.

Най-малко 40 души са били в автобуса, превозващ хора към градски фестивал в Зиген, който се намира на около 75 км източно от Кьолн.

Нападението в Зиген бе извършено точно една седмица след атаката в западния германския град Солинген, при която нападател с хладно оръжие уби трима души и рани осем. Заподозреният, 26-годишен сириец, бе задържан. Терористичната организация "Ислямска държава" (ИД) пое отговорност за атаката в Солинген, но германските власти все още разследват дали ИД наистина стои зад нападението.

