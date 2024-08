Нападение с хладно оръжие в Сидни, четирима души са ранени

А встралийската полиция съобщи днес, че четирима души, включително служител на реда, са били ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни – последното от серията атаки в града от подобен тип от началото на годината, предаде Ройтерс.

„Със сигурност има инцидент в Енгадин“, заяви говорител на полицията, имайки предвид южно предградие на града.

4 people, including a police officer, injured in stabbing attack after car crash in #Engadine , #Sydney 55-year-old man stabbed female passenger, good Samaritan & officer before self-harm Officer suffered serious wrist laceration during arrest Suspect in custody 🙏 #TrueCrime pic.twitter.com/DxgtNlXRqo

Полицията заяви, че не вярва да е имало убити при нападението.

'Mass Stabbing in #Australia'.



5 people were wounded after a mass-stabbing attack in the #Sydney suburb of Engadine in Australia.



One of the wounded is a police officer.



One person has suffered a traumatic cardiac arrest. pic.twitter.com/wjdpgl7yJP