Р уското министерство на отбраната съобщи днес, че въоръжените сили на страната са поели контрол над селището Александропол в Донецка област, Източна Украйна, предадоха ТАСС и Ройтерс.

„В резултат на успешни настъпателни действия частите на Южната групировка войски освободиха населеното място Александропол в Донецката народна република“, пише в изявлението.

🏚Another locality in the Eastern #Ukraine destroyed by the Russians is #Ukrainsk, #Donetsk region.



Ukrainsk was a town with a pre-war population of about 10,000, and after the Russian occupation on September 24, 2024, only a few people of senior age stay there without… pic.twitter.com/qS0XZMBceu