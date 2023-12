Изследователите на НЛО, които се оказаха измамници

У фологията представлява псевдонаука, която се опитва да даде отговор на въпроса дали сме сами във Вселената. Повечето хора, занимаващи се с подобни изследвания, са убедени, че извънземни не просто съществуват, но и редовно посещават нашата планета. Тъй като интересът към темата за НЛО е голям, има редица примери за уфолози, опитали се да спечелят пари и слава, представяйки откровени лъжи и фалшификати като „доказателства“ в подкрепа на твърденията си. Въпреки извършените от тях измами, налудничавите теории на някои от тези „изследователи“ продължават да се радват на завидна популярност.

