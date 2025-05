Учени разгадаха тайната на „зомби“ вулкана в Андите

И зследователите разгадаха загадката защо спящ вулкан в Южна Америка от десетилетия показва възможни признаци на изригване, пише ABC News.

Спящият вулкан Утурунку, разположен в планините на Андите в Боливия, не е изригвал от 250 000 години. Но признаците на безпокойство на мястото - включително земетресения и шлейфове от газове - накараха изследователите да проучат дали е възможно изригване на това, което тяхното проучване нарича „зомби“ вулкан.

От 90-те години на миналия век насам земята около вулкана Утурунку се деформира по схемата „сомбреро“, като земята в центъра на вулканичната система се издига нагоре, а околните райони потъват надолу, показват измервания със сателитен радар и GPS, според проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences в понеделник. През последните 50 години централното издигане е измерено със скорост на издигане до 1 см годишно.

Учени от САЩ, Великобритания и Китай комбинираха сеизмология, физични модели и анализ на състава на скалите, за да установят причината за вълненията. Като визуализирали начина, по който магмата и газовете се движат под вулкана, те установили, че тътенът и другите признаци на вълненията са резултат от движението на течност и газ под кратера, се посочва в статията.

A volcano that has been dormant for more than 250,000 years might not be as dead and gone as it looks. @cornellnews @uniofoxfordhttps://t.co/nN7baNbKxF pic.twitter.com/0MjsJtKO6u