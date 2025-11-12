Ще нападнат ли САЩ, масова мобилизация във Венецуела

В енецуела е мобилизирала близо 200 000 войници за двудневно учение, целящо да подобри готовността на въоръжените сили в отговор на „империалистическата заплаха“, породена от военното присъствие на САЩ в Карибите, заяви министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино, цитиран от ДПА.

Падрино отбеляза, че в учението участват всички родове войски, както и членове на паравоенни милиции.

"САЩ и ЦРУ подготвят война"

Той определи присъствието на САЩ в Карибите като „груба атака срещу мира и суверенитета“ не само на Венецуела, но и на целия регион.

Министърът посочи, че учението ще бъде насочено и срещу трафика на наркотици и терористичните групи. То е част от така наречения План „Независимост 200“, национална инициатива за отбрана, стартирана от авторитарния венецуелски президент Николас Мадуро през септември, когато Съединените щати започнаха да увеличава военното си присъствие във водите край Южна Америка.

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Междувременно най-големият самолетоносач в света „Джералд Форд“, пристигна в региона, съобщиха американските военноморски сили, като точното му местоположение не се разкрива.

Вашингтон твърди, че военното му присъствие има за цел борба с международните престъпни организации и защита на САЩ от трафика на наркотици.

САЩ извършиха множество въздушни удари по моторни лодки близо до Венецуела през последните месеци, като администрацията на Тръмп заяви, че те са насочени срещу операции по трафик на наркотици.

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Нарастващото напрежение с Венецуела подхрани спекулациите относно по-широки мотиви за разполагането на военни части, включително оспорване на контрола на Мадуро върху властта.