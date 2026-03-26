Киър Стармър разреши задържане на руски кораби от "сенчестия флот"

Б ританският премиер Киър Стармър заяви снощи, че е дал разрешение на британските въоръжени сили да се качват на борда и да задържат руски кораби, за които правителството му твърди, че са част от мрежа от плавателни съдове, която позволява на Москва да изнася петрол въпреки западните санкции, предаде Ройтерс.

Решението идва в момент, когато други европейски страни също засилиха усилията си да нарушат работата на така наречения „сенчест флот“ от танкери, използван от Москва за финансиране на войната срещу Украйна.

Стармър заяви, че е одобрил по-агресивни действия срещу корабите, защото руският президент Владимир Путин вероятно „потърква ръце“ заради рязкото покачване на цените на петрола, предизвикано от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

„Ето защо преследваме неговия сенчест флот още по-усилено, не само за да опазим Великобритания, но и за да лишим военната машина на Путин от мръсните печалби, които финансират неговата варварска кампания в Украйна“, заяви Стармър.

Даунинг Стрийт съобщи, че британски военни и правоохранителни служители се подготвят да се качват на борда на руски кораби, които не се предават, са въоръжени или използват високотехнологични средства за наблюдение, за да избегнат залавяне. Срещу собствениците, операторите и екипажа на корабите ще могат да бъдат завеждани наказателни производства за нарушения на законодателството за санкциите, добави канцеларията на британския премиер.

Европейските усилия да се поддържа натиск върху Русия бяха подкопани този месец, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде разрешение в 30-дневен срок да бъдат купувани санкционирани руски продукти, за да се стабилизират световните енергийни пазари, разтърсени от войната в Иран, отбелязва Ройтерс.

Keir Starmer: "Putin is rubbing his hands at the war in the Middle East because he thinks higher oil prices will let him line his pockets. That's why we're going after his shadow fleet."



Ходът на Стармър идва малко преди началото на срещата на върха на Съвместните експедиционни сили в Хелзинки днес, по време на която Великобритания ще призове за по-голяма координация при задържането на кораби от „сенчестия флот“.

Великобритания е наложила санкции на 544 кораба от руския „сенчест флот“. Те понякога преминават през Ламанша – протокът, който разделя Великобритания от Франция.

Според оценки на Великобритания около три четвърти от руския суров петрол се транспортира чрез тези кораби.