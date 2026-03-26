Киър Стармър разреши задържане на руски кораби от "сенчестия флот"

Лондон цели да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез износа на петрол

26 март 2026, 07:04
Б ританският премиер Киър Стармър заяви снощи, че е дал разрешение на британските въоръжени сили да се качват на борда и да задържат руски кораби, за които правителството му твърди, че са част от мрежа от плавателни съдове, която позволява на Москва да изнася петрол въпреки западните санкции, предаде Ройтерс.

Решението идва в момент, когато други европейски страни също засилиха усилията си да нарушат работата на така наречения „сенчест флот“ от танкери, използван от Москва за финансиране на войната срещу Украйна.

Стармър заяви, че е одобрил по-агресивни действия срещу корабите, защото руският президент Владимир Путин вероятно „потърква ръце“ заради рязкото покачване на цените на петрола, предизвикано от войната на САЩ и Израел срещу Иран.

„Ето защо преследваме неговия сенчест флот още по-усилено, не само за да опазим Великобритания, но и за да лишим военната машина на Путин от мръсните печалби, които финансират неговата варварска кампания в Украйна“, заяви Стармър.

Даунинг Стрийт съобщи, че британски военни и правоохранителни служители се подготвят да се качват на борда на руски кораби, които не се предават, са въоръжени или използват високотехнологични средства за наблюдение, за да избегнат залавяне. Срещу собствениците, операторите и екипажа на корабите ще могат да бъдат завеждани наказателни производства за нарушения на законодателството за санкциите, добави канцеларията на британския премиер.

Европейските усилия да се поддържа натиск върху Русия бяха подкопани този месец, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде разрешение в 30-дневен срок да бъдат купувани санкционирани руски продукти, за да се стабилизират световните енергийни пазари, разтърсени от войната в Иран, отбелязва Ройтерс.

Ходът на Стармър идва малко преди началото на срещата на върха на Съвместните експедиционни сили в Хелзинки днес, по време на която Великобритания ще призове за по-голяма координация при задържането на кораби от „сенчестия флот“.

Великобритания е наложила санкции на 544 кораба от руския „сенчест флот“. Те понякога преминават през Ламанша – протокът, който разделя Великобритания от Франция.

Според оценки на Великобритания около три четвърти от руския суров петрол се транспортира чрез тези кораби.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

Храните, които най-много вредят на мозъка ви

Храните, които най-много вредят на мозъка ви

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

carmarket.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 10 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 9 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 8 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 8 часа
Свят Преди 21 минути

Делото може да промени начина, по който технологичните компании носят отговорност за своите продукти

<p>Четирима убити при атака срещу наркотерористи в Карибско море</p>

САЩ убиха четирима при удар срещу наркокораб в Карибско море

Свят Преди 26 минути

Южното командване твърди, че плавателният съд е бил част от мрежа за трафик на наркотици

Сладък сън в чиния: 5 храни, които помагат при безсъние

Сладък сън в чиния: 5 храни, които помагат при безсъние

Любопитно Преди 1 час

Ако някога сте имали проблеми със заспиването, режимът ви на хранене може да играе много по-голяма роля, отколкото предполагате

11 умения, които родителите ни владееха, но поколението Z губи напълно

11 умения, които родителите ни владееха, но поколението Z губи напълно

Любопитно Преди 1 час

Много хора днес нямат уменията, които техните родители са притежавали. Какви важни житейски умения са нужни на Gen Z, но те често не ги разбират? И кой носи отговорността за тази пропаст?

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

Свят Преди 9 часа

Левит заяви, че цените на горивата ще паднат веднага щом приключи американската военна операция в Иран

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Свят Преди 11 часа

Проливът Баб ел-Мандеб е сред най-стратегическите в света

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

България Преди 11 часа

Започват проверки на един по един от ремонтите

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Свят Преди 11 часа

Според съдебния състав двете социални медии са проявили небрежност

Гюров обсъди с експерти мерки срещу петролната криза

Гюров обсъди с експерти мерки срещу петролната криза

България Преди 12 часа

По време на срещата стана ясно, че на този етап банковият сектор не е пряко засегнат от ситуацията в Близкия изток

Ракетната индустрия в САЩ в "бойна готовност" за Иран

Ракетната индустрия в САЩ в "бойна готовност" за Иран

Свят Преди 13 часа

Войната в Близкия изток води до бързо изчерпване на запасите от ракети

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Свят Преди 13 часа

По информация на Русия общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Свят Преди 13 часа

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Свят Преди 14 часа

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

Свят Преди 14 часа

Лени е диагностицирана със синдром на Санфилиппо, рядко генетично заболяване, често описвано като детска деменция

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Преди 14 часа

Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

България Преди 14 часа

Законът абсолютно забранява на територията на училищата да има политическа пропаганда

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 март, четвъртък

Edna.bg

Живот като звезда: Можеш да отседнеш в къщата на Хана Монтана в Малибу (и то безплатно!)

Edna.bg

Джанлука разкри безмилостния характер на баща си Диего Симеоне

Gong.bg

Тежък инцидент: талант на ЦСКА загуби далака си след последното Вечно дерби

Gong.bg

Защо някои хора вярват, че извънземните са оформили древните цивилизации

Nova.bg

Продължава изготвянето на цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Nova.bg