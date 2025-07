Великобритания наложи санкции на танкери от руския "сенчест флот"

В еликобритания наложи санкции на 135 петролни танкера, част от така наречения „сенчест флот“ на Русия, в опит да пресече финансовите потоци, с които Москва финансира войната в Украйна, предаде АФП.

Британското външно министерство съобщи, че санкции са наложени и на компания за корабни услуги и петролна търговска фирма като част от усилията за ограничаване дейността на флот, „нелегално транспортирал товари на стойност 24 милиарда долара от началото на 2024 година“.

Според експерти по сигурността, Русия използва остарели кораби, за да заобикаля международните санкции, забраняващи износа ѝ на петрол. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Европейският съюз и Великобритания са санкционирали стотици плавателни съдове.

„Новите санкции ще разрушат допълнително сенчестия флот на Путин и ще пресушат военната му хазна, която разчита на петролни приходи“, заяви британският външен министър Дейвид Лами.

