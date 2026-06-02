Свят

Разследващи: Руският „сенчест флот“ продължава да работи с помощта на застрахователи, свързани с ЕС

Брюксел иска да удари мрежата, която поддържа руския петролен износ, но следите може да водят обратно към европейските финансови пазари

2 юни 2026, 10:07
К ораби, които незаконно транспортират руски петрол в нарушение на санкциите, продължават да оперират със застраховки, чиято крайна финансова подкрепа идва от европейските финансови пазари, твърдят анализатори и европейски законодател, следящ дейността на т.нар. руски „сенчест флот“.

Според Виле Ниинистьо, председател на Делегацията на Европейския парламент за парламентарно сътрудничество между ЕС и Русия и един от най-активните поддръжници на по-строги мерки срещу тези плавателни съдове, Русия използва посредници и в крайна сметка „европейски и западни банкови организации“, за да пренасочва средства и на практика „да изпира застраховките чрез тези междинни структури“.

Тези връзки разкриват сериозен проблем пред Брюксел, докато правителствата на държавите членки подготвят 21-вия пакет санкции срещу компаниите, които помагат на Москва да поддържа износа на петрол и да финансира войната си срещу Украйна.

Инфраструктурата, която Европейският съюз иска да ограничи, включително застрахователи, банки и доставчици на морски услуги, може все още да е свързана със собствените финансови пазари на блока.

Въпреки поредицата от санкционни пакети, насочени срещу руския флот, Москва продължава да изнася петрол чрез мрежа от остарели танкери, непрозрачни схеми на собственост и алтернативни доставчици на услуги. Макар повечето западни застрахователи да се изтеглиха от Русия след пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., корабите от сенчестия флот продължават да получават застрахователно покритие чрез руски компании, фирми фантоми и други алтернативни механизми извън традиционните застрахователни пазари.

„Когато видите как Русия е изградила алтернативни схеми за морско застраховане на своя сенчест флот и до каква степен е стигнала, за да поддържа движението на петрола по логистичната си верига, това е наистина поразително“, заяви Мишел Визе Бокман, старши анализатор по морско разузнаване в компанията Windward.

„Всичко това е напълно извън принципите на международния ред, основан на правила, и на нормалната морска търговия.“

Според анализатор от разузнавателната компания Deft9 Solutions, която следи активността на сенчестия флот, Русия може да не разполага с достатъчно финансови ресурси, за да поеме рисковете, свързани с огромната флотилия, на която вече разчита.

„Става дума за 1700 кораба, които непрекъснато извършват курсове напред-назад и се нуждаят от застраховка за всяко плаване“, посочва анализаторът.

„Руснаците в момента не разполагат с неограничени финансови ресурси.“

По думите му потенциалната отговорност при инциденти възлиза на милиарди долари, а част от този риск вероятно се прехвърля обратно към европейските финансови пазари чрез презастрахователни схеми, вторични застрахователни структури и други финансови инструменти.

Анализаторът пожела анонимност заради чувствителния характер на работата си.

Говорител на Европейската комисия, също пожелал анонимност съгласно правилата на институцията, заяви, че борбата със заобикалянето на санкциите е приоритет, но подчерта, че това е „непрекъснат процес, който е изправен пред нови предизвикателства, все по-сложни схеми и нови злонамерени участници“.

Застраховането е една от най-незабележимите, но същевременно най-важни части от бизнес модела на сенчестия флот. За да оперират и да имат достъп до пристанища, корабите обикновено се нуждаят от застраховка за защита и обезщетение.

Предоставянето на застраховка на кораб от сенчестия флот по правило е незаконно, ако превозът нарушава санкциите, включително когато се транспортира петрол над определения от Г-7 ценови таван или когато в операцията участват санкционирани плавателни съдове.

Проследяването на реалните източници на застрахователното покритие и финансирането обаче е изключително трудно, тъй като собствеността, управлението и финансовите договорености често умишлено се прикриват.

Анализаторите, разговаряли с POLITICO, отказват да назоват конкретни европейски банки, които вероятно стоят зад руските застрахователни схеми, поради сложността на структурата и правните рискове от подобни обвинения.

  • Удар по посредниците

Трудностите при ликвидирането на инфраструктурата за заобикаляне на санкциите показват ограниченията на западните усилия да ограничат руската икономика, докато войната в Украйна навлиза в петата си година.

Очаква се лидерите на ЕС да обсъдят новия пакет санкции на срещата си в Брюксел на 18 юни, като дипломатите се надяват да постигнат съгласие още този месец.

Според проект на заключителна декларация, с която POLITICO се е запознала, „подкопаването на бизнес модела на руския сенчест флот изисква подход по цялото трасе на доставките и координация между държавите членки и международните партньори“.

По думите на Визе Бокман служителите, работещи по новите мерки, вече навлизат дълбоко в „тръбите, механизмите и техническата архитектура“, която подпомага корабите, участващи в заобикалянето на санкциите.

Русия използва това, което анализаторката определя като „регулаторен арбитраж“, търсене на юрисдикции с по-слаб контрол, по-либерални регистри на флагове и по-сговорчиви застрахователи, за да намали надзора върху дейността си, докато продължава да транспортира петрол през международни води.

Някои правителства обаче остават предпазливи към най-строгите мерки. Според дипломат от ЕС, участвал в преговорите и пожелал анонимност, предложение за забрана на определени морски услуги за руски кораби, което първоначално е трябвало да бъде част от 21-вия пакет санкции, изглежда е било оставено на заден план.

  • Петролните приходи на Русия

Поддръжниците на по-твърди санкции настояват, че именно тези механизми трябва да бъдат атакувани, защото износът на петрол остава най-важният източник на приходи за Кремъл по време на войната.

„Ако успеем по-добре да спрем заобикалянето на санкциите и да прекъснем допълнителните приходи, които Русия получава от сегашните високи цени на петрола, ще можем още повече да ограничим нейните възможности на бойното поле“, заяви Ниинистьо.

Според украинския депутат Олексий Гончаренко Кремъл продължава да води войната си срещу Украйна именно защото все още получава значителни приходи от петрол.

„За съжаление Русия продължава да получава приходи от петрол. Това е основният източник на средства за нейната военна машина“, каза той.

„Инструментът за това е сенчестият флот.“

Анализатори и украински представители предупреждават също, че флотът представлява нарастваща екологична заплаха, тъй като много от корабите са стари, лошо поддържани и работят с непрозрачни застрахователни схеми.

Според анализатора от Deft9 руските танкери ще продължат да оперират, докато правителствата не се насочат към финансовите структури, които ги поддържат.

„В деня след голям петролен разлив от кораб на сенчестия флот държавите ще започнат да изискват много по-високо ниво на гаранции“, каза той.

„Но дотогава, ако хората и организациите, които финансират тази система, не бъдат санкционирани, тя ще продължи да съществува.“

Източник: POLITICO     
сенчест флот руски петрол санкции срещу Русия европейски финансови пазари морско застраховане заобикаляне на санкции военна машина на Русия износ на петрол презастрахователни схеми енергийна сигурност
