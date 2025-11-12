Свят

Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

САЩ съобщиха, че от септември насам са извършили 14 удара по плавателни съдове край бреговете на Венецуела, при които са загинали над 70 души

12 ноември 2025, 11:48
Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"
Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия
Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград
Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?
Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски
Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан
Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?
Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

В еликобритания е преустановила споделянето на част от разузнавателната информация със САЩ за предполагаеми лодки за трафик на наркотици в Карибския басейн, съобщи Sky News, позовавайки се на източници, според които Лондон се опасява, че американските удари може да нарушават международното право.

Великобритания контролира няколко територии в Карибския регион, където поддържа разузнавателни обекти, и отдавна съдейства на САЩ при откриването на плавателни съдове, заподозрени в контрабанда на наркотици. Според източниците предоставяната информация е помагала на бреговата охрана на САЩ да локализира лодките, да конфискува наркотиците и да арестува екипажите.

Пауза в споделянето на разузнавателни данни е започнала преди повече от месец, като британските власти споделят оценката на върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, че ударите представляват извънсъдебни екзекуции.

Новината идва в навечерието на срещата между британския външен министър Йвет Купър и нейния американски колега Марко Рубио, която се очаква да се състои в сряда по време на срещата на външните министри от Г-7 в Канада.

Говорител на „Даунинг стрийт“ не отрече съобщенията, заявявайки:

„Не коментираме въпроси, свързани със сигурността или разузнаването. САЩ са нашият най-близък партньор в областта на отбраната, сигурността и разузнаването, но по принцип не коментираме подобни въпроси.“

Той допълни, че решенията за военните действия са „в компетенциите на САЩ“ и че евентуални нарушения на международното право „могат да бъдат определени единствено от компетентен международен съд“.

От Пентагона заявиха пред CNN, че „не обсъждат въпроси, свързани с разузнаването“.

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

В понеделник американският военен министър Пийт Хегсет публикува в X (бивш Twitter), че предния ден „два смъртоносни кинетични удара“ са били нанесени по две лодки, „управлявани от организации, определени като терористични“.

„Тези плавателни съдове бяха идентифицирани от нашето разузнаване като свързани с незаконен трафик на наркотици и се движеха по известен контрабанден маршрут в източната част на Тихия океан. И двата удара бяха извършени в международни води, а на борда се намираха по трима мъже на всяка лодка. Всичките шестима бяха убити. Няма пострадали сред американските сили“, написа Хегсет.

Върховният комисар на ООН по правата на човека осъди действията на Вашингтон, определяйки ги като „неприемливи“ и в нарушение на международното право в областта на правата на човека.

Венецуела определи ударите като незаконни, равносилни на убийства и представляващи акт на агресия срещу суверенитета на страната.

Източник: Sky News    
Великобритания САЩ Разузнавателна информация Карибски басейн Наркотрафик Международно право Военни удари Венецуела ООН Извънсъдебни екзекуции
Последвайте ни

По темата

Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

pariteni.bg
Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 5 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 6 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 5 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 5 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да преживеем магнитна буря, съвет от лекар

Как да преживеем магнитна буря, съвет от лекар

Любопитно Преди 9 минути

Магнитните бури са колебания в магнитното поле на Земята, които могат да повлияят на благосъстоянието на живеещите на Земята

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Любопитно Преди 13 минути

Сега, когато Юпитер започва да се движи назад до 10 март 2026 г., той ще ни помогне да пренапишем и възстановим представата си за емоционална стабилност

<p>Скандали и неочаквани обрати преди финала на&nbsp;&bdquo;Мис Вселена 2025&ldquo;</p>

Кои държави няма да участват в „Мис Вселена 2025“ и защо

Любопитно Преди 42 минути

Докато вълнението около финала расте, някои държави няма да участват тази година – поради различни, понякога неочаквани обстоятелства

<p>Коя е китайската &quot;криптокралица&quot;, откраднала милиарди долари?</p>

Китайска "криптокралица" е осъдена за измама с Bitcoin за милиарди долари

Свят Преди 54 минути

"Криптокралицата" е искала „ да стане монарх на Либерланд, самопровъзгласена държава, състояща се от ивица земя между Хърватия и Сърбия“

Превоъоръжаването на Германия променя баланса на силите в Европа

Превоъоръжаването на Германия променя баланса на силите в Европа

Свят Преди 59 минути

Докато Берлин отново се превръща във водеща военна сила на континента, Париж и Варшава се изправят пред сериозно политическо пренареждане

<p>СО&nbsp;разреши ремонт на правителствената сграда на парламента</p>

Столичната община разреши ремонт на правителствената сграда на парламента

България Преди 1 час

Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков

Победа на д-р Пекин върна надеждата на Безименните в “Игри на волята”

Победа на д-р Пекин върна надеждата на Безименните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Ивайло и Калин се съюзяват за добре планиран саботаж

Арестуваха двама мъже за побои в центъра на София

Арестуваха двама мъже за побои в центъра на София

България Преди 1 час

Единият от задържаните заплашил полицейски служители, че ще избие тях и семействата им

<p>Кати Грифин разкри шокиращата цена на новото си лице</p>

Кати Грифин разкри шокиращата цена, която е платила за третия си фейслифт

Любопитно Преди 1 час

Комедиантката разкри, че процедурата е била изключително болезнена

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Първият руски AI робот падна: скриха го след провал в Москва

Любопитно Преди 2 часа

Докато двама служители го извеждаха на сцената под звуците на музиката от филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна, като остави няколко части след себе си на пода

Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Белослав

Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Белослав

България Преди 2 часа

Автомобилът му е излязъл извън платното за движение и се е блъснал в предпазната мантинела и в дърво, след което колата се преобърнала

Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Автомонтьорката Лена беше елиминирана от Big Brother

Свят Преди 2 часа

Тя получи най-нисък зрителски вот и напусна най-известната къща в България

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

България Преди 2 часа

От момичето е била иззета сумата от 1830 лв., която е върната на собственика

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

Musicology Преди 2 часа

Групата вече е част от Projector Plus – селекцията за новата вълна българска музика, която вдъхновява и оставя следа

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

България Преди 2 часа

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани", отбеляза Жечо Станков

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Брук от „Дързост и красота“ пристига в София утре, вижте как изглежда тя днес

Edna.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Гьозтепе изпревари Реал Мадрид в любопитна класация

Gong.bg

Двама футболисти от Уганда станаха хит в Русе (видео)

Gong.bg

НСО излезе с официална позиция за клипа с опасно шофиране

Nova.bg

Задържаха двама мъже за побои в центъра на София

Nova.bg