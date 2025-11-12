Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

В еликобритания е преустановила споделянето на част от разузнавателната информация със САЩ за предполагаеми лодки за трафик на наркотици в Карибския басейн, съобщи Sky News , позовавайки се на източници, според които Лондон се опасява, че американските удари може да нарушават международното право.

Великобритания контролира няколко територии в Карибския регион, където поддържа разузнавателни обекти, и отдавна съдейства на САЩ при откриването на плавателни съдове, заподозрени в контрабанда на наркотици. Според източниците предоставяната информация е помагала на бреговата охрана на САЩ да локализира лодките, да конфискува наркотиците и да арестува екипажите.

Пауза в споделянето на разузнавателни данни е започнала преди повече от месец, като британските власти споделят оценката на върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, че ударите представляват извънсъдебни екзекуции.

Новината идва в навечерието на срещата между британския външен министър Йвет Купър и нейния американски колега Марко Рубио, която се очаква да се състои в сряда по време на срещата на външните министри от Г-7 в Канада.

Говорител на „Даунинг стрийт“ не отрече съобщенията, заявявайки:

„Не коментираме въпроси, свързани със сигурността или разузнаването. САЩ са нашият най-близък партньор в областта на отбраната, сигурността и разузнаването, но по принцип не коментираме подобни въпроси.“

Той допълни, че решенията за военните действия са „в компетенциите на САЩ“ и че евентуални нарушения на международното право „могат да бъдат определени единствено от компетентен международен съд“.

От Пентагона заявиха пред CNN, че „не обсъждат въпроси, свързани с разузнаването“.

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

В понеделник американският военен министър Пийт Хегсет публикува в X (бивш Twitter), че предния ден „два смъртоносни кинетични удара“ са били нанесени по две лодки, „управлявани от организации, определени като терористични“.

„Тези плавателни съдове бяха идентифицирани от нашето разузнаване като свързани с незаконен трафик на наркотици и се движеха по известен контрабанден маршрут в източната част на Тихия океан. И двата удара бяха извършени в международни води, а на борда се намираха по трима мъже на всяка лодка. Всичките шестима бяха убити. Няма пострадали сред американските сили“, написа Хегсет.

Върховният комисар на ООН по правата на човека осъди действията на Вашингтон, определяйки ги като „неприемливи“ и в нарушение на международното право в областта на правата на човека.

Венецуела определи ударите като незаконни, равносилни на убийства и представляващи акт на агресия срещу суверенитета на страната.