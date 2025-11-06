Свят

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право

6 ноември 2025, 09:22
В исши служители от администрацията на Доналд Тръмп информираха членовете на Сената и Камарата на представителите  за ударите по кораби, заподозрени в трафик на наркотици край бреговете на Венецуела, след недоволството в Конгреса от липсата на прозрачност по отношение на операцията, предаде Ройтерс.

Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет се срещнаха с лидерите на републиканците и демократите в Конгреса и с висши членове на комисиите за национална сигурност за около час, като обсъдиха ударите на САЩ по кораби в Карибско море и Тихия океан, при които от началото на септември загинаха десетки хора.

Администрацията на президента Доналд Тръмп настоява, че целите са пренасяли наркотици, без да предостави доказателства или да обясни публично правната обосновка за решението да атакува корабите, вместо да ги спре и да арестува хората на борда.

Няколко сенатори и членове на Камарата на представителите, които присъстваха на брифинга, казаха, че представителите на администрацията са заявили, че корабите са пренасяли кокаин, а не фентанил, и са обяснили правната обосновка за действията на войската.

Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право, както и американските закони срещу убийствата и забраните за убийства.

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Колегите републиканци на Тръмп заявиха, че са доволни от брифинга, посочва Ройтерс.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън описа информацията за корабите като "изключителна", въпреки че каза, че САЩ знаят кой е бил на борда на корабите "почти до последния човек".

Помолен да даде разяснения, Джонсън каза: "От това, което знам от информацията, с която разполагам досега, можем да бъдем сигурни. Става въпрос за картелите. Това са хората, които са замесени в това. Те правят това умишлено. Това не са хора, които случайно се намират на кораба. Те имат намерение да внасят контрабанда в страната, а това нанася голяма вреда на американския народ.“

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Наркотрафик САЩ Военни удари Администрация Тръмп Конгрес на САЩ Венецуела Международно право Карибско море Тихи океан Наркокартели
