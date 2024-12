Великобритания наложи санкции на кораби, превозващи руски петрол

В еликобритания наложи днес санкции на 20 кораба, за които твърди, че избягват санкциите срещу руския петрол, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това са последните към момента мерки на Лондон срещу „сенчестия флот“ на Русия.

„Докато петролните печалби за руския президент Владимир Путин продължават да разпалват огньовете на войната, украинските семейства търпят студени и тъмни нощи, често без отопление, светлина и електричество, като са подложени на безжалостни руски ракетни нападения“, заяви британският премиер Киър Стармър.

🇬🇧 🇷🇺🛢 Britain on Tuesday sanctioned 20 ships that it said were using illicit practices to avoid sanctions on Russian oil, its latest measures targeting Russia's so-called shadow fleet of vessels.https://t.co/ppXGfaeo8B#oilandgas