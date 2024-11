Le Figaro: Франция и Великобритания разрешиха на Украйна да нанася удари по цели в Русия

Ф ранция и Обединеното кралство са дали разрешение на Украйна да нанася удари по руска територия с помощта на своите ракети SCALP и Storm Shadow, съобщи френският вестник Le Figaro.

Le Figaro reveals: France and Great Britain have authorized Ukraine to conduct deep-penetration missile strikes into Russia using the SCALP/Storm Shadow systems.#France #Britain #UkraineConflict #JUSTIN #StormShadow #BreakingNow #Breaking #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/qQUHNE8xVi