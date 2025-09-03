От "Брекзит" до коронацията: Седем скандални разкрития от новата кралска книга

И зключително увлекателната книга на Валентин Лоу, която хвърля светлина върху живота на кралското семейство и разкрива случки зад кулисите, вече е във фокуса на медиите. Сред най-обсъжданите теми е как кралица Камила се е защитила от сексуално посегателство, когато е била тийнейджърка, пише ВВС.

„Властта и дворецът“, която ще излезе следващата седмица, е написана от бившия кралски кореспондент на The Times и разглежда сложните отношения между монархията и политиката.

От вечерните напитки в кралския влак до споровете за бюджета на коронацията – ето седем от най-запомнящите се истории:

1. Кралица Камила се защитава от нападение като тийнейджърка

Лоу разказва, че Камила е отблъснала сексуално посегателство във влак за Лондон през 60-те години, когато е била тийнейджърка. Тя е успяла да сигнализира униформен служител на гара „Падингтън“ и нападателят е бил арестуван.

През 2008 г. Камила споделила тази история с Борис Джонсън, тогава кмет на Лондон. По думите на бившия му комуникационен директор Гуто Хари, тя разказала: „Направих това, на което ме научи майка ми. Свалих си обувката и го ударих по ядките с тока.“

Източник, близък до кралицата, коментира: „Ако има нещо добро в това, че историята излиза наяве, то е, че темата вече не е табу. Момичетата днес могат да се чувстват по-смели да търсят помощ и да говорят за преживяното.“

Източник: Getty Images

2. Уиски за нощна чаша в кралския влак

През 2018 г. Майкъл Гоув, тогава министър на околната среда, бил поканен на късно питие с принц Чарлз във влака на монарсите. Напитката била шотландско уиски Laphroaig – опушен малц, който авторът описва като „меланхолична разходка из планините, налята в чаша“.

Гоув бил предупреден да не очаква обилна закуска: за Чарлз се приготвяли плодове и прясно изцеден сок от цвекло и джинджифил.

3. Борис Джонсън закъснява за Чарлз

През 2008 г. Джонсън закъснял за среща с принца, след като се качил на грешната линия на метрото. За следващата среща пристигнал с велосипед, за да не рискува отново.

Макар Камила да се забавлявала, отношенията между Джонсън и Чарлз по-късно охладнели – особено заради плана за прехвърляне на бежански молби в Руанда.

Източник: GettyImages

4. Кралица Елизабет II била против "Брекзит"

Въпреки че винаги е избягвала публични политически позиции, източници твърдят, че покойната кралица е смятала напускането на ЕС за вредно сътресение.

Тя приемала Европейския съюз като част от следвоенния ред, който подкрепяла. Макар да била разочарована от бюрокрацията, вярвала, че оставането е по-добрият вариант.

Елизабет II се разбирала добре с премиери като Харолд Уилсън и Джон Мейджър, но отношенията ѝ с Маргарет Тачър били напрегнати.

5. Неудобните срещи на Чарлз с Джон Прескът

Принц Чарлз споделил с Тони Блеър, че вицепремиерът Джон Прескът го смущавал по време на срещи – седял разкрачен, сочейки чатала си към него, и балансирал чай върху корема си.

Чарлз попитал дали това е враждебен жест или класова вражда. Блеър отвърнал: „Не, просто така си пие чая.“

6. Твърд подход към парите

През 2012 г., при въвеждането на Суверенната субсидия, Дворецът настоял за обвързване с печалбите на Crown Estate, въпреки предупреждения, че това ще увеличи значително публичното финансиране.

Днес субсидията е утроена в реално изражение, като основна част от средствата отиват за ремонта на Бъкингамския дворец.

7. Коронацията на Чарлз III – без „икономии“

Докато Дворецът настоявал церемонията да бъде по-скромна на фона на кризата с разходите, правителството настояло за „максималистичен“ подход.

Коронацията в крайна сметка струвала 72 милиона паунда, от които 22 милиона за полицейска охрана.

📖 „Властта и дворецът“ от Валентин Лоу излиза на 11 септември от издателство Headline Press.