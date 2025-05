5 години след Brexit: Великобритания се готви за презареждане в отношенията с ЕС

В еликобритания и ЕС ще се срещнат днес в Лондон, за да обсъдят задълбочаването на двустранните връзки. Това ще се случи в рамките на първата официална среща на върха между тях след Brexit, предаде Асошиейтед прес.

Разговорите между министър-председателя Киър Стармър и ръководителите на европейските институции Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща имат за цел да подготвят почвата за ново споразумение между Лондон и Брюксел.

Има надежди, че ако се стигне до подобна спогодба, тя ще подобри състоянието на британската икономика, която пострада тежко от спада в търговията с ЕС, предизвикан от оскъпяването ѝ и увеличаването на бюрократичните пречки заради излизането на Великобритания от Съюза през 2020 г.

Откакто встъпи в длъжност през юли миналата година, Стармър се стреми към ново начало в отношенията с ЕС след годините на напрежение, последвали референдума за Brexit, произведен на 23 юни 2016 г.

Сегашният облик на връзките след Brexit до голяма степен се определя от търговско споразумение, договорено от британския премиер Борис Джонсън. Стармър е на мнение, че то може да бъде надградено в посока на засилване на търговския обмен и укрепване на сигурността.

Засега не е ясно какво ще бъде обявено на срещата, но вчера Стармър каза, че ще има споразумение, след като в последните седмици Лондон сключи такива с Индия и САЩ.

