Свят

Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ

22 януари 2026, 10:34
Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ
Източник: iStock/GettyImages

Д ебатът около Арктика става по-нагорещен от всякога, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да настоява Гренландия да стане част от Съединените щати. Но докато исканията на Тръмп САЩ да придобият територия, принадлежаща на един от най-близките и надеждни съюзници, озадачиха света, надпреварата за Арктика продължава от десетилетия.

И отдавна Русия води в тази надпревара, пише Си Ен Ен (CNN). Няма съмнение, че Москва има доминиращо присъствие в Арктическия регион. Тя контролира приблизително половината от сушата и половината от морската изключителна икономическа зона на север от Полярния кръг. Две трети от жителите на Арктическия регион живеят в Русия.

И докато Арктика представлява само малка част от световната икономика – около 0,4% според Арктическия съвет, форумът, който представлява арктическите държави – Русия контролира две трети от БВП на региона.

Военната мощ на Русия в Арктика

Русия разширява военното си присъствие в Арктика от десетилетия, инвестирайки в нови и съществуващи съоръжения в региона. Има 66 военни обекта и стотици други отбранителни инсталации и постове в по-широкия арктически регион, според Фондация Симонс, канадска неправителствена организация, която наблюдава арктическата сигурност и ядреното разоръжаване.

Според публично достъпни данни и изследванията на Фондация Симонс, 30 от тях са в Русия, а 36 в страни от НАТО с арктическа територия: 15 в Норвегия – включително една британска база – осем в Съединените щати, девет в Канада, три в Гренландия и една в Исландия.

И докато не всички бази са еднакви – експертите казват, че Русия в момента не може да се сравни с военните възможности на НАТО – мащабът на руското военно присъствие и темпото, с което Москва го е разширила през последните години, представлява голямо безпокойство.

Кралският институт за обединени услуги (RUSI), базиран във Великобритания мозъчен тръст за отбрана, заяви, че Русия е инвестирала значителни средства и усилия през последните години в модернизирането на флота си от атомни подводници, който формира гръбнака на военната ѝ мощ в Арктика. Докато продължава да води войната си в Украйна, Русия е подобрила и своите радари, дронове и ракетни способности.

Картината не винаги е била толкова тревожна. Години след края на Студената война Арктика беше една от областите, където изглеждаше, че Русия и западните страни могат действително да работят заедно.

Арктическият съвет, основан през 1996 г., се опита да сближи Русия с останалите седем арктически държави и да позволи по-тясно сътрудничество по въпроси като биоразнообразие, климат и защита на правата на коренните народи. За известно време дори имаше опит за сътрудничество в областта на сигурността, като Русия присъства на две срещи на високо равнище на форума на арктическите началници на отбраната, преди да бъде изключена заради незаконната си анекция на Крим през 2014 г.

Повечето форми на сътрудничество оттогава са преустановени, като отношенията между Запада и Москва достигат ново дъно след ерата на Студената война след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО през 2023 и 2024 г. ефективно раздели Арктическия регион на две приблизително равни половини: едната контролирана от Русия и другата от НАТО.

Тръмп многократно е заявявал, че САЩ „имат нужда“ от Гренландия по причини за националната сигурност, посочвайки руските и китайските амбиции в Арктика. Той е твърдял, че Дания, която има суверенитет над най-големия остров в света, не е достатъчно силна, за да го защити от заплахите, идващи от двете страни.

Докато Китай не е арктическа държава, страната не е крила интереса си към региона. През 2018 г. тя се обяви за „близка до Арктика държава“ и очерта инициатива „полярен път на коприната“ за арктически корабоплавателни маршрути. През 2024 г. Китай и Русия започнаха съвместен патрул в Арктика, част от по-широко сътрудничество между двете страни.

Но сигурността не е единствената причина, поради която интересът към Арктика нараства. Регионът се трансформира по-бързо от всяка друга област в света, тъй като климатичната криза се задълбочава, като се затопля приблизително четири пъти по-бързо от световния среден показател.

Морският лед се свива с бързи темпове. Но докато учените предупреждават, че това може да има изключително вредни последствия за природата и препитанието на хората, които разчитат на нея, има много, които твърдят, че топенето на морския лед може също да отключи огромна икономическа възможност по отношение на минното дело и корабоплаването.

Два корабоплавателни маршрута, които преди две десетилетия почти не са били използваеми, сега се отварят заради драматичното топене на ледовете – въпреки че изследователи и екологични наблюдатели предупреждават, че изпращането на флотилии през тази девствена, отдалечена и опасна среда е екологична и човешка катастрофа, която чака да се случи.

Северният морски маршрут, който минава по северното крайбрежие на Русия, и Северозападният проход, който следва северното крайбрежие на Северна Америка, и двата са били практически свободни от лед по време на летния пик от края на 2000-те години.

Северният морски маршрут съкращава времето за плаване между Азия и Европа до около две седмици, приблизително половината от времето, необходимо по традиционния маршрут през Суецкия канал.

Докато части от маршрута са използвани от Русия по време на Съветския съюз за достигане и снабдяване на отдалечени локации, предизвикателствата, които той създава, го правеха в голяма степен неприложим като опция за международно корабоплаване.

Това се промени в началото на 2010-те години, когато проходът стана по-достъпен, и оттогава броят на пътуванията през него се е увеличил от няколко на година до около 100. Русия е увеличила използването на маршрута от 2022 г., използвайки го за транспортиране на нефт и газ до Китай след като санкциите я изключиха от предишните ѝ европейски клиенти.

По същия начин Северозападният проход също стана по-пригоден, като броят на преминаванията през него се е увеличил от няколко на година в началото на 2000-те години до 41 през 2023 г.

Трети, централен маршрут, който би преминал директно през Северния полюс, също може да стане възможен в бъдеще, въпреки че нивото на топене на ледовете, необходимо за това, би имало тревожни последствия, ускорявайки затоплянето на планетата, увеличавайки екстремните метеорологични явления и унищожавайки ценни екосистеми в района.

Що се отнася до минното дело, съществува възможност топящият се лед да разкрие земя, която преди е била невъзможна за експлоатация. Особено Гренландия може да се превърне в гореща точка за въглища, мед, злато, редкоземни елементи и цинк, според Геоложкото проучване на Дания и Гренландия.

Въпреки това изследователите казват, че ще бъде изключително трудно и скъпо да се добиват минералите на Гренландия, защото много от находищата на острова се намират в отдалечени райони над Полярния кръг, където има ледена покривка с дебелина една миля (1,6 км) и тъмнина цари по-голямата част от годината.

Идеята тези ресурси да бъдат лесно извлечени за полза на САЩ беше описана пред CNN като „напълно безумна“ от Малте Хумперт, основател и старши сътрудник в Арктическия институт.

Докато Тръмп наскоро се фокусира върху аспектите на сигурността на Гренландия, неговият бивш съветник по национална сигурност Майк Уолц заяви пред Fox News през 2024 г., че фокусът на администрацията върху Гренландия е „за критични минерали“ и „природни ресурси“.

По темата

Източник: CNN    
Арктика Русия в Арктика военна мощ на Русия Гренландия топене на ледовете корабоплавателни маршрути полярни ресурси геополитика на Арктика НАТО в Арктика Китай в Арктика
Последвайте ни
Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volvo EX60 поставя стандарти с пробег на ток до 810 км

Volvo EX60 поставя стандарти с пробег на ток до 810 км

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 23 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Уиткоф: В&nbsp;преговорите за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши</p>

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Свят Преди 4 минути

Американският специален пратеник подчерта, че е постигнат "голям напредък"

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

България Преди 24 минути

Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Свят Преди 40 минути

"Вчера го гледах, с тези красиви слънчеви очила. Какво по дяволите се случи?" , каза Тръмп

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

„Ако не сте на масата, сте в менюто“ - Канада се опълчи на Тръмп заради Гренландия и края на световния ред

Свят Преди 58 минути

“Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сте на масата, ние сме в менюто", каза Карни

<p>&quot;Няма как две адски проклети жени да се разбират&quot; - Белобрадова за Бориславова</p>

Елисавета Белобрадова с коментар за Лена Бориславова: Няма как две адски проклети жени да се разбират

България Преди 1 час

Народният представител от "Да, България" коментира ролята на жените в политиката и отправи послание към Бориславова

Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Зимните спортове - малко екстремни и много полезни!

Малките неща Преди 1 час

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Обявиха новата най-красива жена в света: Изборът на публиката изненада мнозина

Любопитно Преди 1 час

7 милиона гласа определиха новата „най-красива жена в света“ - Марго Роби! Холивудска икона оглави класациите, но истината зад титлата се оказа по-различна от очакваното. Коя е тя и защо интернет буквално „гръмна“? Как се промени всичко за една нощ!

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Технологии Преди 1 час

Много сайтове и създатели на съдържание използват изкуствен интелект, за да генерират бързо голямо количество нискокачествени публикации и видеа, заради които истинската информация "потъва" и става все по-трудна за откриване

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

България Преди 1 час

Огнената стихия се развихрила около 1:00 часа през нощта преди седмица в Пловдив

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Свят Преди 1 час

Путин каза, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Свят Преди 1 час

След като първоначално каза, че срещата ще се състои на 21 януари, по-късно коригиран доклад на пресгрупата на Белия дом уточни, че Тръмп е имал предвид ден по-късно

Земетресение в Сливенско

Земетресение в Сливенско

България Преди 2 часа

То е било отчетено в 5,14 часа сутринта

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

Община Левски обяви ден на траур след тежка катастрофа

България Преди 2 часа

В заповедта се казва, че се забранява провеждането на тържества и радостни ритуали

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение

Снимката е илюстративна

Внимавайте с рестото: Как търговци ни ощетяват заради еврото

България Преди 2 часа

<p>&quot;Край на паниката&quot;: Цените на имотите&nbsp;спират да растат двуцифрено през 2026 г.</p>

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Пари Преди 2 часа

Това прогнозира главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Крис Нот проговори: Сара Джесика Паркър ме нарани – това повлия на всичко

Edna.bg

Радина Кърджилова гушна бебе, Косъма и Близнака се завръщат в „Под прикритие“

Edna.bg

Президентът на Сенегал отпразнува с двете си съпруги триумфа за КАН

Gong.bg

Любовница на Бекъм защити Бруклин в семейния скандал

Gong.bg

Жълт код за снеговалежи в три области в четвъртък

Nova.bg

Общински съветник публикува снимки на спящи полицаи на дежурство в метрото

Nova.bg