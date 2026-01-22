Великата надпревара за Арктика - апетитите на Русия, Китай и САЩ

Д ебатът около Арктика става по-нагорещен от всякога, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да настоява Гренландия да стане част от Съединените щати. Но докато исканията на Тръмп САЩ да придобият територия, принадлежаща на един от най-близките и надеждни съюзници, озадачиха света, надпреварата за Арктика продължава от десетилетия.

И отдавна Русия води в тази надпревара, пише Си Ен Ен (CNN). Няма съмнение, че Москва има доминиращо присъствие в Арктическия регион. Тя контролира приблизително половината от сушата и половината от морската изключителна икономическа зона на север от Полярния кръг. Две трети от жителите на Арктическия регион живеят в Русия.

И докато Арктика представлява само малка част от световната икономика – около 0,4% според Арктическия съвет, форумът, който представлява арктическите държави – Русия контролира две трети от БВП на региона.

Военната мощ на Русия в Арктика

Русия разширява военното си присъствие в Арктика от десетилетия, инвестирайки в нови и съществуващи съоръжения в региона. Има 66 военни обекта и стотици други отбранителни инсталации и постове в по-широкия арктически регион, според Фондация Симонс, канадска неправителствена организация, която наблюдава арктическата сигурност и ядреното разоръжаване.

Според публично достъпни данни и изследванията на Фондация Симонс, 30 от тях са в Русия, а 36 в страни от НАТО с арктическа територия: 15 в Норвегия – включително една британска база – осем в Съединените щати, девет в Канада, три в Гренландия и една в Исландия.

И докато не всички бази са еднакви – експертите казват, че Русия в момента не може да се сравни с военните възможности на НАТО – мащабът на руското военно присъствие и темпото, с което Москва го е разширила през последните години, представлява голямо безпокойство.

Кралският институт за обединени услуги (RUSI), базиран във Великобритания мозъчен тръст за отбрана, заяви, че Русия е инвестирала значителни средства и усилия през последните години в модернизирането на флота си от атомни подводници, който формира гръбнака на военната ѝ мощ в Арктика. Докато продължава да води войната си в Украйна, Русия е подобрила и своите радари, дронове и ракетни способности.

Картината не винаги е била толкова тревожна. Години след края на Студената война Арктика беше една от областите, където изглеждаше, че Русия и западните страни могат действително да работят заедно.

Арктическият съвет, основан през 1996 г., се опита да сближи Русия с останалите седем арктически държави и да позволи по-тясно сътрудничество по въпроси като биоразнообразие, климат и защита на правата на коренните народи. За известно време дори имаше опит за сътрудничество в областта на сигурността, като Русия присъства на две срещи на високо равнище на форума на арктическите началници на отбраната, преди да бъде изключена заради незаконната си анекция на Крим през 2014 г.

Повечето форми на сътрудничество оттогава са преустановени, като отношенията между Запада и Москва достигат ново дъно след ерата на Студената война след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО през 2023 и 2024 г. ефективно раздели Арктическия регион на две приблизително равни половини: едната контролирана от Русия и другата от НАТО.

Тръмп многократно е заявявал, че САЩ „имат нужда“ от Гренландия по причини за националната сигурност, посочвайки руските и китайските амбиции в Арктика. Той е твърдял, че Дания, която има суверенитет над най-големия остров в света, не е достатъчно силна, за да го защити от заплахите, идващи от двете страни.

Докато Китай не е арктическа държава, страната не е крила интереса си към региона. През 2018 г. тя се обяви за „близка до Арктика държава“ и очерта инициатива „полярен път на коприната“ за арктически корабоплавателни маршрути. През 2024 г. Китай и Русия започнаха съвместен патрул в Арктика, част от по-широко сътрудничество между двете страни.

Но сигурността не е единствената причина, поради която интересът към Арктика нараства. Регионът се трансформира по-бързо от всяка друга област в света, тъй като климатичната криза се задълбочава, като се затопля приблизително четири пъти по-бързо от световния среден показател.

Морският лед се свива с бързи темпове. Но докато учените предупреждават, че това може да има изключително вредни последствия за природата и препитанието на хората, които разчитат на нея, има много, които твърдят, че топенето на морския лед може също да отключи огромна икономическа възможност по отношение на минното дело и корабоплаването.

Два корабоплавателни маршрута, които преди две десетилетия почти не са били използваеми, сега се отварят заради драматичното топене на ледовете – въпреки че изследователи и екологични наблюдатели предупреждават, че изпращането на флотилии през тази девствена, отдалечена и опасна среда е екологична и човешка катастрофа, която чака да се случи.

Северният морски маршрут, който минава по северното крайбрежие на Русия, и Северозападният проход, който следва северното крайбрежие на Северна Америка, и двата са били практически свободни от лед по време на летния пик от края на 2000-те години.

Северният морски маршрут съкращава времето за плаване между Азия и Европа до около две седмици, приблизително половината от времето, необходимо по традиционния маршрут през Суецкия канал.

Докато части от маршрута са използвани от Русия по време на Съветския съюз за достигане и снабдяване на отдалечени локации, предизвикателствата, които той създава, го правеха в голяма степен неприложим като опция за международно корабоплаване.

Това се промени в началото на 2010-те години, когато проходът стана по-достъпен, и оттогава броят на пътуванията през него се е увеличил от няколко на година до около 100. Русия е увеличила използването на маршрута от 2022 г., използвайки го за транспортиране на нефт и газ до Китай след като санкциите я изключиха от предишните ѝ европейски клиенти.

По същия начин Северозападният проход също стана по-пригоден, като броят на преминаванията през него се е увеличил от няколко на година в началото на 2000-те години до 41 през 2023 г.

Трети, централен маршрут, който би преминал директно през Северния полюс, също може да стане възможен в бъдеще, въпреки че нивото на топене на ледовете, необходимо за това, би имало тревожни последствия, ускорявайки затоплянето на планетата, увеличавайки екстремните метеорологични явления и унищожавайки ценни екосистеми в района.

Що се отнася до минното дело, съществува възможност топящият се лед да разкрие земя, която преди е била невъзможна за експлоатация. Особено Гренландия може да се превърне в гореща точка за въглища, мед, злато, редкоземни елементи и цинк, според Геоложкото проучване на Дания и Гренландия.

Въпреки това изследователите казват, че ще бъде изключително трудно и скъпо да се добиват минералите на Гренландия, защото много от находищата на острова се намират в отдалечени райони над Полярния кръг, където има ледена покривка с дебелина една миля (1,6 км) и тъмнина цари по-голямата част от годината.

Идеята тези ресурси да бъдат лесно извлечени за полза на САЩ беше описана пред CNN като „напълно безумна“ от Малте Хумперт, основател и старши сътрудник в Арктическия институт.

Докато Тръмп наскоро се фокусира върху аспектите на сигурността на Гренландия, неговият бивш съветник по национална сигурност Майк Уолц заяви пред Fox News през 2024 г., че фокусът на администрацията върху Гренландия е „за критични минерали“ и „природни ресурси“.