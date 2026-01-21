Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Р уският президент Владимир Путин прекара близо две десетилетия в опити да подкопае силата на НАТО. Сега, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп се стреми към контрол над Гренландия, Русия триумфално наблюдава, как Алианса се разкъсва от проблемите си, съобщава The Wall Street Journal.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров отхвърли твърдението на Тръмп, че Русия ще анексира острова, ако САЩ не го направят, заявявайки, че Москва няма такива планове. Той също така приветства желанието на Тръмп да анексира острова, сравнявайки Гренландия с първото анексиране на територия от Русия в Украйна - анексирането на Крим през 2014 г.

Коментарите директно отразяват опасенията на някои европейски лидери, че решението на Тръмп да анексира Гренландия би подкопало международното право и потенциално би окуражило Путин допълнително в Украйна и Източна Европа.

"Това е извънредна ситуация, която разделя Северна Америка и Европа“, казва Джон Форман, бивш британски военен аташе в Москва и Киев. "Русия вероятно седи и си мисли, че Коледа още не е свършила.“

Той подчертава, че радостта на Русия от проблемите на НАТО вероятно е помрачена от перспективата Тръмп в крайна сметка да получи контрол над Гренландия, разширявайки присъствието на САЩ в Арктика.

В краткосрочен план обаче борбата за Гренландия сее нестабилност в съюз, който Москва отдавна разглежда като заплаха. Нахлуването на Путин в Украйна беше отчасти насочено към предотвратяване на присъединяването на Киев към НАТО. Оттогава европейските лидери обвиняват Москва, че води скрита война на континента, включително нахлувания с дронове и прерязване на подводни кабели, насочени към дестабилизиране на западните общества.

Сергей Марков, руски политолог, работил за Кремъл, заяви, че нарастващият разрив между Вашингтон и Брюксел може да бъде първият "сигнал“ за пълно преструктуриране на западната политика за сигурност в полза на Русия. Той предполага, че напрежението може да ескалира в конфликт, който би довел до разпадането на НАТО. А без европейски поддръжници войната в Украйна би приключила по условията на Москва.

Но много западни лидери смятат подобен сценарий за малко вероятен. Те се опитват да убедят Тръмп да разреши проблема с Гренландия по дипломатичен път. Междувременно опасността от нова търговска война отново се надига, застрашавайки за пореден път единството на Алианса.

Тръмп и Гренландия

По-рано западни медиите съобщиха, че НАТО е ограничил обмена на разузнавателна информация със Съединените щати заради ситуацията с Гренландия. По-специално, вътрешен човек от Алианса заяви пред репортери, че плановете на Тръмп "създават напрежение и недоверие между европейските и американските колеги в НАТО“.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесант заяви, че намерението на САЩ да установят контрол над Гренландия е различно от анексирането на Крим от Русия. Бесант обясни, че придобиването на острова от Америка е по-добро в интерес на САЩ и Европа. Той изрази надежда, че европейците ще разберат, че това е по-добре за самата Гренландия.