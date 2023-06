Още шокиращи подробности за жената, която се съживи в ковчега си

76-годишна жена, която е обявена за мъртва в болница в Еквадор, е открита жива и чука по ковчега си по време на собственото си погребение в град Бабахойо.

"Вдигнах ковчега, а сърцето ѝ биеше, а лявата ѝ ръка удряше ковчега... Обадихме се на 911, за да я докараме тук, в болницата", казва синът ѝ Жилберто Барбера във видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

Във видеото се вижда как хората чакат и подкрепят Монтоя, докато на мястото на инцидента пристигат службите за спешна помощ, които отвеждат 76-годишната жена обратно в болницата.

По данни на Министерството на здравеопазването в момента се провежда държавно разследване.

Woman presumed dead found alive in coffin at her wake in Ecuador https://t.co/HZp0yAEeo3

В него се казва, че жената е била приета в петък в болницата с възможен инсулт и кардиопулмонален арест и след като не е реагирала на протокола за реанимация, дежурният лекар я е обявил за мъртва.

Във видеото се виждат също така болничните ѝ етикети, а след това и синът ѝ, който е показан как моли да пристигне линейка.

По всеобща информация пълното име на жената е Бела Йоланда Монтоя Кастро, което съответства на инициалите "B.Y.M.C", използвани в изявлението на еквадорското министерство на здравеопазването, публикувано в неделя.

В него се казва, че Монтоя се намира в интензивното отделение на болницата "Мартин Икаса" в Бабахойо - същото лечебно заведение, което първоначално я обяви за мъртва. Текущото ѝ състояние е неизвестно.

Обажданията на Си Ен Ен до болницата за коментар не бяха приети.

Hours after being pronounced dead, a 76-year-old woman in Ecuador awoke in her coffin as relatives gathered to pay their last respects at her wake. pic.twitter.com/JPJG74HQDQ