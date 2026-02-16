Свят

Васил Терзиев за палежа на имуществото на кмета на Бистрица: Недопустимо

Той изразява категоричното си възмущение от акта

16 февруари 2026, 11:26
20 години затвор за Орлин Владимиров за убийството на Евгения, открита в куфар

20 години затвор за Орлин Владимиров за убийството на Евгения, открита в куфар
Две години от смъртта на Алексей Навални: Загадката около руския опозиционен лидер продължава

Две години от смъртта на Алексей Навални: Загадката около руския опозиционен лидер продължава
ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните
Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица

Владимир Путин „няма още много време“, казва Зеленски, докато 73-годишният руски лидер изчезва мистериозно за седмица
Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?
Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

П алежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали, заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община. Той изразява категоричното си възмущение от акта.

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

От Столичната община припомнят, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция, се казва в информацията.

“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство, къде са превантивните действия на службите, къде е  МВР и Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството,” пита Васил Терзиев, Цитиран в съобщението.

Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява, смята Терзиев. Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.

Столичната община очаква от компетентните органи конкретни действия и публична отчетност.

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

По-рано от МВР съобщиха за БТА, че се работи активно по случая с палежа на автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов. Около 1:30-1:40 ч. тази нощ е получен сигнал, че автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, информираха от МВР.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Любопитно Преди 24 минути

Докато в Европа и САЩ милиони обръщат гръб на църквата, в Субсахарска Африка се случва исторически бум

Снимката е илюстративна: Beechcraft A36

Семейство пилоти загина при самолетна катастрофа заради мръсно предно стъкло, кучето им оцеля

Свят Преди 41 минути

Докато опитните пилоти Рон и Барбара Тимерманс се опитвали да спасят малкия си самолет при аварийно кацане в Тексас, един фатален детайл се оказал съдбоносен. Как една техническа неизправност доведе до смъртта на авиационните експерти и как домашният им любимец се превърна в единствения оцелял от зловещия сблъсък?

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

България Преди 1 час

Мъжът е криминално проявен

<p>Европа и Америка &ndash; връзка на ръба без доверие</p>

Европа и Америка – връзка на ръба без доверие

Свят Преди 1 час

Европейски и американски лидери прекараха три дни, заявявайки ангажимент за сътрудничество и предлагайки да нанесат нов слой боя върху фасадата на трансатлантическите отношения. Но пукнатините все още се виждат

Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

България Преди 1 час

Първоначално извършителят е задържан за срок до 24 часа

„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

Любопитно Преди 1 час

Джоли чака близнаците си, Вивиан и Нокс, да достигнат зряла възраст, преди да предприеме дълго обмисляно преместване в чужбина

<p>Радев: Европа &quot;на две скорости&quot; ще отслаби конкурентоспособността</p>

Румен Радев: Европа "на две скорости" ще отслаби конкурентоспособността на ЕС

България Преди 1 час

По думите му ЕС може да просперира, когато икономическият успех на една държава член не остава изолиран, а преминава границите и стимулира общ растеж

.

Синтия Ериво опроверга слухове за романс с Ариана Гранде

Любопитно Преди 2 часа

Близостта им по време на пресконференции накара някои фенове да поставят под въпрос връзката им

<p>Ето я&nbsp;&bdquo;Богинята&ldquo;, която вози френския&nbsp;президент</p>

Тествахме колата, на която се вози френския президент

Свят Преди 2 часа

През 2025 г. той стана първият държавен глава, използващ електромобил за своя официална лимузина. Същата е най-луксозната и най-скъпа луксозна стока на четири колела, която в момента предлага Франция*

<p>Украинска делегация отпътува за Женева за преговори с Русия и САЩ</p>

Украинска делегация отпътува за Женева за преговори с Русия и САЩ за край на войната

Свят Преди 2 часа

“Трябва да бъдат защитени интересите на Украйна”, подчертава Буданов

Банер "Върнете я у дома" за майката на Савана Гътри - Нанси е окачен в Тусон, Аризона

Савана Гътри с отчаян призив към похитителя на майка ѝ

Свят Преди 2 часа

Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи

Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи

България Преди 3 часа

Има ли наводнени къщи в района и какви са щетите

<p>На кого отдава почит църквата днес</p>

Честваме паметта на мъчениците Памфил, Порфирий

България Преди 3 часа

Светите Памфил, Порфирий и други християни с тях пострадали за вярата в Иисус Христос в град Кесария

"Имахме много тежка нощ": Буря остави хиляди домакинства без ток в Нова Зеландия

"Имахме много тежка нощ": Буря остави хиляди домакинства без ток в Нова Зеландия

Свят Преди 3 часа

Повечето полети от и до столицата Уелингтън бяха отменени или забавени тази сутрин

<p>Уиткоф и Къшнър&nbsp;отиват в Женева за преговори с Иран за ядрената програма</p>

Американски пратеници отиват в Женева за преговори с Иран за ядрената програма

Свят Преди 3 часа

Тези нови преговори идват, след като Вашингтон заплаши Техеран с военна интервенция вследствие на жестокото потушаване на масовите протести в Иран

<p>Данъчен рай на Балканите: България с най-нисък подоходен данък</p>

България с най-ниската ставка на подоходния данък в Европа - 10% плосък данък

Пари Преди 3 часа

Средната най-висока ставка в 35 европейски държави е 38.5%, а в някои страни достига над 55%, показват последните данни

