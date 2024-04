"Вампирско лице": Диагностицирани с ХИВ, след процедури за разкрасяване

Т ри жени са диагностицирани с ХИВ, след като са се подложили на процедури за разкрасяване, наречени „вампирско лице“, в нелицензиран медицински спа център в щата Ню Мексико, се съобщава в доклад на американските Центрове за контрол и профилактика на заболяванията от миналата седмица, цитиран от АП.

Това е първият документиран случай на заразяване с вируса в САЩ чрез козметични услуги, при които се използват игли.

Three women who had so-called “vampire facials” at an unlicensed spa in New Mexico have been infected with HIV, raising fears over the risks of unregulated beauty treatments ⬇️ https://t.co/Eg4Wckhwm0

В новия доклад федералните здравни служители посочват, че при разследването от 2018 г. до 2023 г. на центъра VIP Spa, намиращ се в Албъкърки, е установено, че там очевидно е използвано повторно оборудване за еднократна употреба, като клиенти са заразени с ХИВ.

Здравните служители са открили в козметичната клиника оборудване, съдържащо кръв, на кухненския плот, неетикетирани епруветки и инжекции в хладилника заедно с храна и неопаковани спринцовки, които не са били изхвърлени по подходящ начин. В доклада на здравните власти се казва, че в спа центъра не е открит парен стерилизатор, известен като автоклав, който е необходим за почистване на оборудването, което се използва повторно.

Според Американската академия по дерматология „вампирските“ процедури за лице - официално известни като микронидлинг на лице с богата на тромбоцити плазма, са козметични манипулации, предназначени за подмладяване на кожата, придаване на по-младежки вид и намаляване на белезите от акне и бръчките, отбелязва АП.

Микронидлинг представлява инжекционно въвеждане на козметични продукти навътре в дермалните слоеве.

It seems you need to ask beauty workers to only use single-use needles as some haven’t & women in New Mexico got HIV as a result of cosmetic treatments (so that may have gone “you do you” without many realizing it): https://t.co/yiul6iqQwB

